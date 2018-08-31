4 криптобиржи создают cтаблкоин для интеграции интернет-торговли

Четыре крупнейшие биржи цифровых валют — Binance, Okex, Huobi и Upbit представили амбициозный проект по созданию стаблкоина с амбициозным же названием — Terra (Земля).

На первом этапе суперновой стаблмонете удалось привлечь $32 млн от Binance Labs, Okex, Huobi Capital и Dunamu & Partners (инвестиционная фирма оператора Upbit), Polychain Capital, FBG Capital, Hashed, 1kx, Kenetic Capital, Arrington XRP Capital и Translink Capital.

Terra, по словам участников проекта, пытается занять свою нишу в экосистеме, фокусируясь на интеграции интернет-торговли. К проекту Terra Alliance уже присоединились пятнадцать компаний с общим годовым объемом транзакций в 25 миллиардов долларов и 40 миллионами клиентов (в том числе Woowa Brothers, Qoo10, Carousell, Pomelo и TIKI).

Один из создателей проекта, Дэниэл Шин (Daniel Shin) основатель южнокорейской платформы электронной торговли TMON сказал, что новый стейблкойн будет обеспечиваться активом Luna, стоимость которого образуется от комиссий за транзакции в сети.

"Я знаю на своем опыте, что быстрые и безопасные транзакции с меньшим размером комиссий могут стать фактором, которые изменит правила игры для множества платформ интернет-торговли.

Мы рады сотрудничеству с ведущими партнерами и с нетерпением ждем начала бета-тестирования платежной системы Terra в четвертом квартале этого года, — говорит Шин, — тем не менее, наши планы уходят далеко за пределы позиционирования Terra в качестве доверяемого и безопасного средства обмена для электронной торговли.

Возможности применения Terra очень велики, и мы планируем, что наша система будет использоваться во всех видах финансовых продуктов наподобие кредитования и страхования".

"Так же как Луна стабилизирует вращение Земли, Luna является вечным стражем стабильности Terra", — заявляют представители проекта. Terra разработана в том числе и для преодоления неуверенности в других стейблкойнах, например Tether (USDT). Помимо свехновой Terra разработаны также Strongold USD и Statis EUR.