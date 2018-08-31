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Австралия компенсирует недостаток работников смарт-контрактами

Экономика » Криптовалюты

Научно-промышленная исследовательская организация Австралии (CSIRO) заявила, что ее исследовательское подразделение — Data61 работает с юридической фирмой Herbert Smith Freehills и IBM над пилотным проектом новой платформы под названием Australian National Blockchain (ANB).

Австралия компенсирует недостаток работников смарт-контрактами. 391442.jpeg

IBM предлагает сделать специальную "надстройку" поверх технологии блокчейн, чтобы еще на стадии заключения контрактов компании могли бы видеть все юридические требования на соответствие австралийскому регулированию для составления своих смарт-контрактов.

Смарт-контракты из этой системы будут "снимать" данные с внешних источников (например, из IoT-устройств), и будут исполняться автоматически при достижении определенных условий.

"Например, датчики строительной площадки смогут записывать время и дату доставки груза в блокчейн и инициировать выполнение смарт-контракта между строительной компанией и банком. Контракт будет автоматически уведомлять банк об исполнении условий, чтобы обеспечить оплату", — объясняется в заявлении CSIRO.

Пилотный проект начнется до конца 2018 года, в нем примут участие регуляторы, банки, юридические фирмы и других предприятия страны. Планируется также создание условий для австралийских компаний, которые смогут реализовывать оцифрованные контракты, обмениваться данными и подтверждать подлинность и статус юридических контрактов.

Инициатива следует за недавними исследованиями, проведенными Data61 в 2017 году. Исследователь Марк Стейплс (Mark Staples) тогда заявил, что технология распределенного реестра — "важная возможность для Австралии, позволяющая повысить производительность и стимулировать местные инновации".

Для Австралии, с ее малочисленным населением, большой протяженностью непригодных для жизни территорий и активной хозяйственной деятельностью такие решения — большой импульс для развития экономики. Примером тому модет служить город Агнес-Вьюс, который стал первым местом в стране, где можно приобрести товары и услуги за криптовалюту — таким образом администрация курорта, где проживают всего 200 человек, планируют привлечь к себе туристов и блокчейн-специалистов.

CSIRO отмечает, что намерена запустить технологию и на других рынках вне Австралии, если пилотное тестирование окажется успешным. Ранее из Австралии были доставлены 17 тыс. тонн миндаля по сделке, полностью проведенной через блокчейн. Банк Содружества Австралии (CBA) объявил о завершении об этом в середине лета.

CSIRO и Исследовательский центр передового опыта в области информационно-коммуникационных технологий Австралии (NICTA) объединили усилия для создания Data61 — единой национальной исследовательской лаборатории, еще в 2016 году. Как и планировалось, компания занимается исследованием блокчейна.

Австралия — одна из стран, наиболее активно изучающих внедрение блокчейна для повышения эффективности работы разных структур. В середине месяца генеральный директор Австралийской фондовой биржи ценных бумаг (ASX) заявил, что замена существующей расчетной системы на систему распределенного реестра поможет компании сэкономить $23 миллиарда.

Впервые ASX подтвердила, что технология блокчейна заменит ее текущую клиринговую и расчетную систему CHESS в декабре прошлого года. Более того, там появится дата-центр, работу которого полностью обеспечат возобновляемые источники энергии за счет электростанции на солнечных батареях. И страна стала одной из первых в мире, где финансовые регуляторы лицензировали 3 биржи криптовалют. А также открыла хранилище криптовалют совместно с фирмами Decentralized Capital и Custodian Vaults.

Австралийские банки также активно изучают возможности блокчейна. В частности, наибольшие усилия в этой области предпринимает Австралийский Банк Содружества (CBA), который экспериментирует с использованием блокчейна и Интернета вещей (IoT) в рамках управления активами, такими как сельскохозяйственное оборудование.

Кроме того, недавно Всемирный банк и CBA заявили, что выпустят облигации на блокчейне и установили цену этих облигаций на 100 млн австралийских долларов ($73.16 млн).

При этом власти страны уделяют большое внимание проработке безопасности вделок на блокчейне и с криптовлаютыми, поэтому нало­го­вые служ­бы США, Ав­стра­лии, Ка­на­ды, Ни­дер­лан­дов и Ве­ли­ко­бри­та­нии объединились, чтобы бо­роть­ся с пре­ступ­ле­ни­я­ми в крип­то­ва­лют­ной сфере.

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