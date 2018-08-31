Австралия компенсирует недостаток работников смарт-контрактами

Научно-промышленная исследовательская организация Австралии (CSIRO) заявила, что ее исследовательское подразделение — Data61 работает с юридической фирмой Herbert Smith Freehills и IBM над пилотным проектом новой платформы под названием Australian National Blockchain (ANB).

IBM предлагает сделать специальную "надстройку" поверх технологии блокчейн, чтобы еще на стадии заключения контрактов компании могли бы видеть все юридические требования на соответствие австралийскому регулированию для составления своих смарт-контрактов.

Смарт-контракты из этой системы будут "снимать" данные с внешних источников (например, из IoT-устройств), и будут исполняться автоматически при достижении определенных условий.

"Например, датчики строительной площадки смогут записывать время и дату доставки груза в блокчейн и инициировать выполнение смарт-контракта между строительной компанией и банком. Контракт будет автоматически уведомлять банк об исполнении условий, чтобы обеспечить оплату", — объясняется в заявлении CSIRO.

Пилотный проект начнется до конца 2018 года, в нем примут участие регуляторы, банки, юридические фирмы и других предприятия страны. Планируется также создание условий для австралийских компаний, которые смогут реализовывать оцифрованные контракты, обмениваться данными и подтверждать подлинность и статус юридических контрактов.

Инициатива следует за недавними исследованиями, проведенными Data61 в 2017 году. Исследователь Марк Стейплс (Mark Staples) тогда заявил, что технология распределенного реестра — "важная возможность для Австралии, позволяющая повысить производительность и стимулировать местные инновации".

Для Австралии, с ее малочисленным населением, большой протяженностью непригодных для жизни территорий и активной хозяйственной деятельностью такие решения — большой импульс для развития экономики. Примером тому модет служить город Агнес-Вьюс, который стал первым местом в стране, где можно приобрести товары и услуги за криптовалюту — таким образом администрация курорта, где проживают всего 200 человек, планируют привлечь к себе туристов и блокчейн-специалистов.

CSIRO отмечает, что намерена запустить технологию и на других рынках вне Австралии, если пилотное тестирование окажется успешным. Ранее из Австралии были доставлены 17 тыс. тонн миндаля по сделке, полностью проведенной через блокчейн. Банк Содружества Австралии (CBA) объявил о завершении об этом в середине лета.

CSIRO и Исследовательский центр передового опыта в области информационно-коммуникационных технологий Австралии (NICTA) объединили усилия для создания Data61 — единой национальной исследовательской лаборатории, еще в 2016 году. Как и планировалось, компания занимается исследованием блокчейна.

Австралия — одна из стран, наиболее активно изучающих внедрение блокчейна для повышения эффективности работы разных структур. В середине месяца генеральный директор Австралийской фондовой биржи ценных бумаг (ASX) заявил, что замена существующей расчетной системы на систему распределенного реестра поможет компании сэкономить $23 миллиарда.

Впервые ASX подтвердила, что технология блокчейна заменит ее текущую клиринговую и расчетную систему CHESS в декабре прошлого года. Более того, там появится дата-центр, работу которого полностью обеспечат возобновляемые источники энергии за счет электростанции на солнечных батареях. И страна стала одной из первых в мире, где финансовые регуляторы лицензировали 3 биржи криптовалют. А также открыла хранилище криптовалют совместно с фирмами Decentralized Capital и Custodian Vaults.

Австралийские банки также активно изучают возможности блокчейна. В частности, наибольшие усилия в этой области предпринимает Австралийский Банк Содружества (CBA), который экспериментирует с использованием блокчейна и Интернета вещей (IoT) в рамках управления активами, такими как сельскохозяйственное оборудование.

Кроме того, недавно Всемирный банк и CBA заявили, что выпустят облигации на блокчейне и установили цену этих облигаций на 100 млн австралийских долларов ($73.16 млн).

При этом власти страны уделяют большое внимание проработке безопасности вделок на блокчейне и с криптовлаютыми, поэтому нало­го­вые служ­бы США, Ав­стра­лии, Ка­на­ды, Ни­дер­лан­дов и Ве­ли­ко­бри­та­нии объединились, чтобы бо­роть­ся с пре­ступ­ле­ни­я­ми в крип­то­ва­лют­ной сфере.