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OpenFinance заработала в Канаде и США

Экономика » Криптовалюты

Торговая платформа security-токен OpenFinance приступила к работе в Альтернативной торговой системе (ATS) в США и Канаде.

OpenFinance заработала в Канаде и США. 391428.jpeg

ATS — это посредническая платформа, которая позволяет покупателям и продавцам найти друг друга. Хуан Эрнандес генеральный директор OpenFinance в США, подтвердил Cointelegraph, что компания начала проводить "мягкий период торгов" в новой системе.

"Аккредитованные инвесторы из США уже могут покупать и продавать цифровые активы. Неквалифицированные инвесторы без аккредитации также смогут торговать определенным активами, но лишь после 12-месячного периода владения security-токенами и прохождения процедуры AML/KYC", — заявил Эрнандес.

Первым торгуемым токеном на платформе OpenFinance стал SPiCE VC (SPX). Будут добавлены токены Science, Protos, MintHealth, Corl, Bloxroute и Property Coin. На платформу могут быть добавлены любые токены, продаваемые под регуляциями D, S, A+ или CF (классификация типов активов по SEC).

"Нашими партнерами могут стать любые secutiry-токены, имеющие необходимую инфраструктуру смарт-контрактов, позволяющую им торговаться на нашей платформе", — отметил Эрнандес.

Глава OpenFinance подчеркнул, что компания все время была в тесном контакте с регуляторами при разработке и запуске платформы.

"Это настолько новая область, что наши коммуникации с регуляторами чаще становились образовательными семинарами, в рамках которых мы показывали, как наша технология и стандарты смарт-контрактов соответствуют правилам".

SEC воздержалась от комментариев, что завтавляет думать, что Эрнендес мог сделать такое заявление и в рекламных целях, как ранее делал Coinbase, впоследствии принесший свои извинения за не совсем корректную информацию.

Напомним, сотрудник Coinbase объявил, что получил одобрение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Регулирующему органу финансовой индустрии (FINRA) для перечисления цифровых монет, которые считаются ценными бумагами.

Через несколько дней компания отказалась от своего заявления, сообщив, что было "неправильно говорить, что SEC и FINRA одобрили покупку Coinone Coinbase, потому что SEC не участвовала в процессе утверждения".

SEC подтвердила, что они не дали Coinbase "явным одобрение для сделки", в то время как пресс-секретарь написал, что сообщение Coinbase с SEC было "неофициальным". В США под определение безопасный подпадает любой токен, который прошел тест Howey.

Secutiry-токены — криптоактивы, сформированные на базисе иных активов, генерящих постоянный поток дохода (ипотечные кредиты, розничные кредиты, автокредиты, лизинговые платежи, платежи за коммунальные услуги и т. д.).

Такой токен предоставляет возможность вносить деньги и делиться прибылью предприятия, управляемой и частично принадлежащей держателям актива.

Кроме того, эта схема предполагает вложение денег в единое предприятие с прибылью, полученной исключительно от усилий других.

О своем стратегическом партнерстве с OpenFinance объявила криптобиржа Huobi, которая проводит агрессивную политику развития. Альянс создан, чтобы обеспечивать более четкое регулирование рынка токенов на фоне растущего доверия к рынку США.

Эрнандес прокомментировал это так: "Мы считаем, что токены безопасности — это будущее финансов, и что инвестиции Huobi в нашу торговую платформу отражают растущий интерес во всем мире в этой развивающейся финансовой экосистеме".

О планах создания платформ для регулируемой торговли security-токенами Coinbase сообщили, Bittrex, блокчейн-стартап Templum и компания Overstock. Также о планах по размещению на своей площадке security-токенов, обеспеченных недвижимостью, объявил краудфандинговый портал Indiegogo.

Финансовый термин секьюретизация означает одну из форм привлечения финансирования путём выпуска ценных бумаг, обеспеченных активами, генерирующими стабильные денежные потоки (например, портфель ипотечных кредитов, автокредитов, лизинговые активы, коммерческая недвижимость, генерирующая стабильный рентный доход и т. д.).

В последнее время под термином "секьюритизация" в узком смысле стали понимать инновационную форму финансирования. Понятие Asset Securitisation (секьюритизация активов) обозначает новую технику привлечения средств, при которой финансовые активы списываются с баланса предприятия, отделяются от остального имущества и передаются специально созданному финансовому посреднику (Special Purpose Vehicle — SPV), а затем рефинансируются на денежном рынке или рынке капитала.

Рефинансирование осуществляется либо посредством выпуска Asset-Backed Securities — ABS (ценных бумаги, обеспеченных активами), либо путём получения Asset-Backed Loan (синдицированного кредита).

Такие операции интересны коммерческим банкам, имеющим значительные портфели однородных кредитов, лизинговым компаниям, фондам недвижимости и девелоперам, поскольку снижают нагрузку на капитал и позволяют соответствовать требованиям регуляторов при меньших затратах.

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