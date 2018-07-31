Только 2% американских инвесторов владеют биткоинами

Wells Fargo/ Gallup провели опрос почти 2000 американских инвесторов, согласно которому только два процента инвесторов говорят, что в настоящее время они владеют биткоинами, и менее 0,5 процента, возможно, купят его в ближайшем будущем. При этом о биткоине слышали около 96 процентов американских инвесторов.

В то время как большинство инвесторов заявляют, что они не заинтересованы в покупке биткоина (72 процента), примерно каждый четвертый (26 процентов) говорит, что онзаинтересован, но не будет покупать его в ближайшее время.

Эти результаты взяты из опроса индекса Wells Fargo/ Gallup Investor and Retirement Optimism, проведенного онлайн 7-14 мая 2018 года через панель Gallup. Опрос проводится среди взрослых американцев с уровнем инвестиций от 10 тысяч долларов США или более, вложенных в акции, облигации или паевые инвестиционные фонды как на сберегательном счете, так и за его пределами.

Как отмечается в исследовании, биткоин не достиг существенных успехов среди разных по возрасту и уровню доходов американских инвесторов. Так, три процента американских инвесторов в возрасте от 18 до 49 лет и один процент лиц в возрасте 50 лет и старше, владеют биткоином. При этом три процента из тех, кто зарабатывает 90 тысяч долларов США или более, владеют биткоинами, по сравнению с менее чем одним процентом инвесторов с более низким доходом.

Ограничивая популярность биткоина как инвестиции, только около трех из десяти инвесторов (29 процентов) говорят, что они знают что-то о цифровых валютах. Большинство остальных — 67 процентов — говорят, что слышали об этих валютах, но мало знают о них, а пять процентов не слышали о них вовсе.

Большим препятствием для инвестиций в биткоин, вероятно, является широко распространенное мнение о том, что торговля валютой небезопасна. Хотя риск играет центральную роль в инвестировании, три из четырех инвесторов, которые слышали о криптовлютах, считают биткоины "очень рискованными" инвестициями.

Итак, 75 процентов считают вложения в криптовалюты очень рискованными, 23 процента несколько рискованными и только два процента не слишком рискованными.

Осведомленность о криптовалютах отличается по полу и возрасту. Мужчины и молодые инвесторы гораздо чаще, чем женщины и пожилые люди, говорят, что они знают что-то о биткоине или других цифровых валютах. Что касается возрастных различий, инвесторы с инвестициями менее 100 тысяч долларов (которые, как правило, моложе), скорее всего, будут знакомы с инновациями, чем те, у которых более высокий уровень активов.

Кроме того, среди большой группы инвесторов, которые говорят, что они слышали о биткоине, мужчины и более молодые инвесторы более склонны, чем их коллеги, заявлять, что они заинтересованы биткоином, — и с меньшей вероятностью утверждают, что уверены, что они никогда не купят его.