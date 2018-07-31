38% британцев не понимают, что такое криптовалюты

Лондонская инвестиционная компания IW Capital опросила более 2000 британских граждан, чтобы узнать их осведомленность и готовность инвестировать в криптовалютные активы.

Согласно их исследованию, подавляющее большинство британского инвестиционного сообщества считает, что инвестирование в криптовалюты является худшим решением, чем инвестирование в традиционные рынки.

Так, 38 процентов респондентов заявили, что не понимают, что такое криптовалюты. Кроме того, у трети респондентов создается впечатление, что предполагаемый биткоин-пузырь скоро лопнет. В то время как только семь процентов считают, что инвестиции в криптовалюту лучше, чем традиционные инвестиционные инструменты, таких как акции или облигации.

Согласно исследованию, только пять процентов инвесторов в криптовалюты смогли получить прибыль. Как отмечают эксперты, статистика, скорее всего, искажена, так как более 2,5 миллиона британцев "случайно инвестировали в криптовалюту без полного понимания инвестиций", а это является самым быстрым способом потерять деньги.

По сути, делают вывод эксперты, именно фундаментальная неосведомленность во многом является причиной вышеупомянутых результатов. Данные показывают, что британцам не хватает информации или знаний по теме криптовалют. На самом деле, многие вообще не знают об этом предмете, и многие оказались неспособны принять надлежащие меры предосторожности при инвестировании в криптовалюты, например, обратиться за помощью к финансовому консультанту.

Несмотря на широко распространенную нехватку знаний об этом конкретном классе активов, к сожалению, один из 20 британцев инвестировал в криптовалюту, не полностью понимая ее. И только пять процентов воспользовались советом финансового консультанта при инвестировании в криптовалюты.

Соответственно, пять процентов тех, кто инвестировал в криптовалюту, получили финансовую прибыль.

Генеральный директор IW Capital Люк Дэвис отметил: "Это шокирует, но неудивительно видеть столько путаницы вокруг темы криптовалют. Я не считаю, что это является отражением профиля риска британских инвесторов, поскольку сохраняется положительный интерес к альтернативному финансированию. Но видеть, что инвестиции были сделаны без надлежащего финансового консультирования и отсутствия образования, очень прискорбно".

Результаты опроса также являются еще одним доказательством того, что человек всегда должен проводить свои собственные исследования и проявлять должную осмотрительность, прежде чем инвестировать в криптовалюту. И никогда не должен инвестировать больше, чем он может позволить себе потерять.