Банк Содружества Австралии (CBA) объявил о завершении успешной торговой сделки с использованием своей новой блокчейн-платформы, сообщается в пресс-релизе от 30 июля.
В коллаборации с участием пяти внутренних и международных "лидеров цепочки поставок" банк использовал блокчейн для отслеживания отгрузки 17 тонн миндаля из Мельбурна в Гамбург, Германия.
В основе платформы, направленной на усиление нескольких аспектов процесса цепочки поставок лежат распределенная книга (DLT), интернет вещей (IoT) и смарт-контракты.
В пресс-релизе отмечается, что платформа оцифровывает "три ключевые области глобальной торговли — операции, документацию и финансы — путем размещения информации о контейнерах, завершения задач и отгрузочных документов на целенаправленном блокчейн". Участники также смогли отслеживать температуры и влажности внутри контейнера через четыре устройства IoT.
Это событие отражает широкую тенденцию, развивающуюся вокруг роли технологии блокчейн в цепочках поставок. Так, Accenture и Boeing недавно объявили о своих усилиях по использованию технологий для улучшения стоимости, безопасности и временных рамок.
Партнерами CBA выступили Olam Orchards Australia Pty Ltd, Pacific National для осуществления железнодорожных перевозок, портовый арендодатель Порт Мельбурн, стивидор Patrick Terminals и перевозчик OOCL Limited.
В мае главный финансовый директор CBA Роб Хесудасон (Rob Jesudason) покинул свой пост, чтобы стать главным оператором Block.One — компании, стоящей за токеном EOS, на фоне продолжающейся критики поведения CBA по отношению к законам о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Не расплатившись до конца с собственным внешним долгом, Российская Федерация прощает долги всем остальным.
Тысячи россиян вышли на улицы своих городов, чтобы выразить недовольство пенсионной реформой.
Тысячи россиян вышли на улицы своих городов, чтобы выразить недовольство пенсионной реформой.
Президент Франции скептически отнесся к диалогу Брюсселя с Вашингтоном. И это охладило поток восторженных комментариев по поводу встречи Трампа с Юнкером.