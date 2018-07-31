Банк Содружества Австралии отправил 17 тонн миндаля в Европу с помощью блокчейн

Банк Содружества Австралии (CBA) объявил о завершении успешной торговой сделки с использованием своей новой блокчейн-платформы, сообщается в пресс-релизе от 30 июля.

В коллаборации с участием пяти внутренних и международных "лидеров цепочки поставок" банк использовал блокчейн для отслеживания отгрузки 17 тонн миндаля из Мельбурна в Гамбург, Германия.

В основе платформы, направленной ​​на усиление нескольких аспектов процесса цепочки поставок лежат распределенная книга (DLT), интернет вещей (IoT) и смарт-контракты.

В пресс-релизе отмечается, что платформа оцифровывает "три ключевые области глобальной торговли — операции, документацию и финансы — путем размещения информации о контейнерах, завершения задач и отгрузочных документов на целенаправленном блокчейн". Участники также смогли отслеживать температуры и влажности внутри контейнера через четыре устройства IoT.

Это событие отражает широкую тенденцию, развивающуюся вокруг роли технологии блокчейн в цепочках поставок. Так, Accenture и Boeing недавно объявили о своих усилиях по использованию технологий для улучшения стоимости, безопасности и временных рамок.

Партнерами CBA выступили Olam Orchards Australia Pty Ltd, Pacific National для осуществления железнодорожных перевозок, портовый арендодатель Порт Мельбурн, стивидор Patrick Terminals и перевозчик OOCL Limited.

В мае главный финансовый директор CBA Роб Хесудасон (Rob Jesudason) покинул свой пост, чтобы стать главным оператором Block.One — компании, стоящей за токеном EOS, на фоне продолжающейся критики поведения CBA по отношению к законам о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.