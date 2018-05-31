Молдавия построит майнинговую ферму

Итальянские компании Fly Ren Energy Group и Consulces Tech, в рамках инвестирования в проект по созданию крупнейшего фотогальванического парка мощностью 1 МВт на 2.5 гектарах одного из институтов Академии наук Молдовы для предоставления этоц стране энергии из альтернативных источников, планируют создать фермы для майнинга криптовалют.

"На базе этого проекта мы планируем разрабатывать в Молдове и другие области, представляющие интерес для нас, в том числе связанные с технологией блокчейна", - заявил Андреа Торторелла (Andrea Tortorella), представитель компании Consulces Tech.

Он уточнил, что находится в Молдове в том числе для проведения экспертизы, которая определит, можно ли создать на базе крупнейшего фотогальванического парка развитие самой масштабной в стране фермы по добыче криптовалют.

Подробностей о проекте Андреа Торторелла не предоставил, однако из-за специфики молдавского энергетического рынка развитие этого сегмента может быть заблокировано. Свою заинтересованность развитии такого бизнеса в Молдове, ранее выразил российский бизнесмен Игорь Чайка, сын генпрокурора России и один из лидеров общественной организации "Деловая Россия".

Чайка еще с 2017 года призывал российских инвесторов проанализировать это направление и рассмотреть возможность создания в Приднестровье фермы для майнинга. В прошлом году криптовалюты стали очень горячей темой, как на финансовых рынках, так и с точки зрения воздействия на окружающую среду.

Это связано с тем, что для их получения требуется огромное количество энергии, которую получают в основном от сжигания углеводородов. По оценкам специалистов в прошлом году на деятельность по добыче основных криптовалют потребовалось 14.54 ТВт*ч (Bitcoin) и 4,69 ТВт*ч (Ethereum) электроэнергии, и эта тенденция быстро растет.

Таким образом, для добычи криптовалюты Ethereum расходуется столько же электроэнергии, сколько потребляет вся Молдова, в то время как на майнинг битокина уходит столько же электроэнергии, сколько потребляет Туркменистан или Сирия.

В Исландии фермы потребляют столько же энергии, сколько половина всех домов 340 000 жителей страны. В мировом масштабе майнинговые фермы потребляют такое же количество энергии, как Аргентина. И все же это менее 1% от всего мирового потребления электроэнергии.