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Источник Правда.Ру

В Татарстане архивы переведут на блокчейн

Экономика » Криптовалюты

В этом году власти Татарстана проведут пилотный проект по использованию технологии блокчейн в архивном деле. Об этом сообщила председатель Государственного комитета республики по архивному делу Гульнара Габдрахманова на итоговой коллегии ведомства.

"В 2017 году были проведены научные исследования с целью определения возможности применения технологии блокчейна для подтверждения достоверности передачи и приемки научно-технической документации на хранение в архив. В 2018 году мы начнем апробацию приемки с учетом задействования данных процессов", – рассказала она.

Ранее руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов сообщил, что блокчейн позволит сделать процесс сохранения документов прозрачным и неизменным, кроме случаев санкционированного доступа.

В 2017 году в Минсвязи Республики Татарстан сообщили о планах задействовать блокчейн в системе межведомственного документооборота, финансовом секторе и здравоохранении. Ранее о планах по переводу ряда документации, в первую очередь медицинского характера, сообщали губернаторы Ленинградской и Московской областей. 

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