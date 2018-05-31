BitBay переезжает из Польши на Мальту

Польские банки отказываются из-за возможных проблем с в отношениях регулятором сотрудничать с BitBay, крупнейшей криптовалютной биржей Польши. Компания решила перенести свою деятельность и штаб-квартиру на Мальту.

Криптобиржа заранее уведомила своих клиентов, что с 31 мая они перестанут получать доступ к своим счетам в польских злотых (PLN), а остальные функции биржи будут доступны.

До 17 сентября 2018 года будет действовать контракт на предоставление услуг, поэтому пользователи смогут снимать средства, после этого торговая деятельность на бирже в Польше будет приостановлена.

В официальном сообщении говориться, что клиенты смогут создать новую учетную запись, как только BitBay возобновит операции на Мальте. Обмен будет проводиться новым поставщиком ликвидности, но будет использовать доменное имя bitbay.net и товарный знак BitBay.

BitBay торгует 29 различными цифровыми активами, ее дневной оборот составляет $9,3 млн. Перемещение BitBay происходит в связи с ужесточением политики польского правительства в отношении криптовалют.

Польша официально не запрещает торговлю цифровыми валютами, но общая позиция правительства в их отношении ужесточилась. В начале мая Польская финансовая инспекция (KNF) разместила тендер на сумму около $173 тыс. для планирования и проведения кампании в социальных сетях, ориентированной на риски, связанные с криптовалютами, пирамидами и торговлей на форексе.

В феврале Финансовые регуляторы Польши потратили около $25 тыс. на рекламную кампанию в Youtube и Facebook для дискредитации инвестиций в криптовалюты.