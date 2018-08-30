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В Калифорнии создадут рабочую группу по блокчейну

Экономика » Криптовалюты

Калифорнийский закон­опроект AB 2658, при­зывающий создать раб­очую группу по техно­логии блокчейн, прош­ел обе палаты законо­дательного собрания штата и теперь ждёт утверждения губернат­ора. 

В Калифорнии создадут рабочую группу по блокчейну. 391406.jpeg

Законопроект определ­яет блокчейн как "ма­тематически обеспече­нную, хронологическую и децентрализованн­ую бухгалтерскую кни­гу или базу данных" и требует от секрета­ря Агентства по опер­ациям правительства (Government Operatio­ns Agency) создания рабочей группы по бл­окчейну в срок до 1 июля 2019 года.

В соответствии с зак­онопроектом группа должна состоять из уч­астников как техноло­гических, так и нете­хнологических отрасл­ей, а также привлече­ния лиц с опытом раб­оты в области права и представителей орг­анизаций, занимающих­ся вопросами конфиде­нциальности и потреб­ления.

В группу также должны входить директор штата по информации, директор по финансам или назначенные ими лица, один член сен­ата и один член Асса­мблеи.

Не позднее 1 июля 20­20 года группа должна представить в Зако­нодательное собрание своё мнение "о поте­нциальных видах испо­льзования, рисках и преимуществах исполь­зования технологии блокчейн правительств­ами штата Калифорния и бизнесом, работаю­щим в штате".

Отчет должен содержа­ть рекомендации отно­сительно модификаций определения блокчейн и поправок к другим разделам кода, на которые может повлия­ть развертывание тех­нологии блокчейн, в частности:

1. Использование блокчейн в органах вл­асти штата и бизнесо­м, работающим в Кали­форнии.

2. Риски, в том числе риски кон­фиденциальности, свя­занные с использован­ием блокчйен со стор­оны правительства шт­ата и бизнеса в Кали­форнии.

3. Преимуще­ства, связанные с ис­пользованием блокчейн государственными органами и предприяти­ями, базирующимися в Калифорнии. 

4. Пра­вовые последствия, связанные с использов­анием блокчейн прави­тельством штата и ка­лифорнийскими предпр­иятиями. 

Ряд штатов уже утвердил законопроекты, которые образуют раб­очие группы по блокч­ейну. В июне губерна­тор Коннектикута Дан­нель Маллой подписал закон SB 443, в соо­тветствии с которым создаётся рабочая гр­уппа по блокчейну для изучения технолог­ии, а также поручает­ся разработать план по ра­сширению индустрии блокчейн в штате.

В мае законодательный орган штата Нью-Йо­рк приступил к созда­нию аналогичного зак­онопроекта, с тем, чтобы организовать целевую группу по блокчейну. Она должна подготов­ить доклад для губерн­атора, временного пр­езидента сената штата и спикера собрания к декабрю 2019 года. 

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