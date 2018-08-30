Калифорнийский законопроект AB 2658, призывающий создать рабочую группу по технологии блокчейн, прошел обе палаты законодательного собрания штата и теперь ждёт утверждения губернатора.
Законопроект определяет блокчейн как "математически обеспеченную, хронологическую и децентрализованную бухгалтерскую книгу или базу данных" и требует от секретаря Агентства по операциям правительства (Government Operations Agency) создания рабочей группы по блокчейну в срок до 1 июля 2019 года.
В соответствии с законопроектом группа должна состоять из участников как технологических, так и нетехнологических отраслей, а также привлечения лиц с опытом работы в области права и представителей организаций, занимающихся вопросами конфиденциальности и потребления.
В группу также должны входить директор штата по информации, директор по финансам или назначенные ими лица, один член сената и один член Ассамблеи.
Не позднее 1 июля 2020 года группа должна представить в Законодательное собрание своё мнение "о потенциальных видах использования, рисках и преимуществах использования технологии блокчейн правительствами штата Калифорния и бизнесом, работающим в штате".
Отчет должен содержать рекомендации относительно модификаций определения блокчейн и поправок к другим разделам кода, на которые может повлиять развертывание технологии блокчейн, в частности:
1. Использование блокчейн в органах власти штата и бизнесом, работающим в Калифорнии.
2. Риски, в том числе риски конфиденциальности, связанные с использованием блокчйен со стороны правительства штата и бизнеса в Калифорнии.
3. Преимущества, связанные с использованием блокчейн государственными органами и предприятиями, базирующимися в Калифорнии.
4. Правовые последствия, связанные с использованием блокчейн правительством штата и калифорнийскими предприятиями.
Ряд штатов уже утвердил законопроекты, которые образуют рабочие группы по блокчейну. В июне губернатор Коннектикута Даннель Маллой подписал закон SB 443, в соответствии с которым создаётся рабочая группа по блокчейну для изучения технологии, а также поручается разработать план по расширению индустрии блокчейн в штате.
В мае законодательный орган штата Нью-Йорк приступил к созданию аналогичного законопроекта, с тем, чтобы организовать целевую группу по блокчейну. Она должна подготовить доклад для губернатора, временного президента сената штата и спикера собрания к декабрю 2019 года.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Журналисты и пользователи Рунета заметили, что "пропавший" премьер-министр Дмитрий Медведев забросил даже свои любимые соцсети, которые постоянно обновлял.
Украинский лидер Петр Порошенко ожидает от МИД документы, чтобы начать процедуру разрыва соглашения о дружбе с Москвой.
Учащиеся вузов будут получать военную специальность, не проходя срочную службу. Такой эксперимент решили поставить в Сибири.
На примере Турции видно, как хотели бы нагнуть Россию. Но пока не получается по причине маленьких долгов, больших резервов и высокой цены на нефть.