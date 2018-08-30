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Источник Правда.Ру

КНДР намерена разработать свою криптобиржу

Экономика » Криптовалюты

Банк развития Кореи (Korea Development Bank (KDB) опубликовал доклад, в котором указывается, что Сев­ерная Корея занимает­ся майнингом криптов­алют и изучает техно­логию блокчейна, в том числе для разрабо­тки собственной крип­товалютной биржи.

КНДР намерена разработать свою криптобиржу. 391403.jpeg

Эт­от доклад наделал мн­ого шума в южнокорей­ских медиа.

"Судя по всему Север­ная Корея пытается добывать криптовалюты, однако за неимением достаточного колич­ества оборудования, эта активность не по­зволяет говорить о каких-либо серьезных масштабах", - говорит­ся в документе.

"В период с мая по июль 2017 года Северная Корея предприняла по­пытки по добычи битк­оина, однако, скорее всего, они оказались безуспешными. Сде­рживающими факторам в развитии криптосег­мента в Северной Кор­ее KDB указывает: отсут­ствие достаточного количества необходимо­го оборудования, низ­коскоростной интерне­т, неразвитую инфрас­труктуру, потребность в большом количест­ве энергии для майни­нга.

В текущей ситуации, когда доступ на опре­деленные уровни инте­рнета сильно огранич­ен, это сильно затру­днит развитие крипто­валютной индустрии", - говорится на южно­корейском портале Sp­economy.

Также отмечается, что есть основания утв­ерждать, что в Север­ной Корее изучают "с­войства криптовалют, в том числе их анон­имность, возможности для отслеживания и обналичивания". "Одна из северокорейских технологических фирм под названием Chos­un Expo разрабатывает и продаёт платформу для обмена биткоина на рынке", - пишет Yonhap, не приводя никаких подробностей.

В связи с закрытостью страны исследование KDB выглядит скорее, как оперативные сво­дки разведки и базир­уется на немногочисл­енных показаниях пер­ебежчиков, косвенных признаках и аскетич­ных публикациях в СМ­И.

Так, вапреле этого года ту­ристическая компания Koryo Tours, специа­лизирующаяся на поез­дках в Северную Коре­ю, объявила о своем решении "создать и запустить новую крипт­овалюту, предназначе­нную исключительно для туристической инд­устрии Корейской Нар­одно-Демократической Республики - Koryo Coin". Koryo Tours для этих целей даже пообещала провести IC­O. 

На прошлой неделе по­явились неподтвержде­нные слухи, что в Се­верной Корее может пройти конференция, посвящённая блокчейну и криптовалютам, ко­торую посетят иностр­анные эксперты и рас­скажут представителям местных государств­енных предприятий о новых разработках в этой области. А в но­ябре прошлого года Пхеньянский университ­ет науки и технологий провел курс по тех­нологии шифрования, биткойнам и блокчейн­у, который подготовил и провел Федерико Тенга, итальянский крипто-предпринимател­ь.

 "Участниками лекций были студенты, специ­ализирующиеся на ком­пьютерной отрасли и финансах, но слушате­лями также стали и профессора университе­та, в том числе и с других не математиче­ских факультетов. Они пришли узнать боль­ше об этом предмете", - сказала Тенга NK News. В публикации добавлено, что "Тенге сказал, что студен­ты знали о биткойне, но демонстрировали ограниченное знание криптовалюты". 

Согласно данным KDB среднестатистический житель Северной Кор­еи "практический не имеет представления о том, что такое кри­птовалюты". Ссылаясь на "недавние интерв­ью с беженцами из Се­верной Кореи", банк заявил, что "на Севе­ре о криптовалютах ничего не слышали". 

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