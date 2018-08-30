Банк развития Кореи (Korea Development Bank (KDB) опубликовал доклад, в котором указывается, что Северная Корея занимается майнингом криптовалют и изучает технологию блокчейна, в том числе для разработки собственной криптовалютной биржи.
Этот доклад наделал много шума в южнокорейских медиа.
"Судя по всему Северная Корея пытается добывать криптовалюты, однако за неимением достаточного количества оборудования, эта активность не позволяет говорить о каких-либо серьезных масштабах", - говорится в документе.
"В период с мая по июль 2017 года Северная Корея предприняла попытки по добычи биткоина, однако, скорее всего, они оказались безуспешными. Сдерживающими факторам в развитии криптосегмента в Северной Корее KDB указывает: отсутствие достаточного количества необходимого оборудования, низкоскоростной интернет, неразвитую инфраструктуру, потребность в большом количестве энергии для майнинга.
В текущей ситуации, когда доступ на определенные уровни интернета сильно ограничен, это сильно затруднит развитие криптовалютной индустрии", - говорится на южнокорейском портале Speconomy.
Также отмечается, что есть основания утверждать, что в Северной Корее изучают "свойства криптовалют, в том числе их анонимность, возможности для отслеживания и обналичивания". "Одна из северокорейских технологических фирм под названием Chosun Expo разрабатывает и продаёт платформу для обмена биткоина на рынке", - пишет Yonhap, не приводя никаких подробностей.
В связи с закрытостью страны исследование KDB выглядит скорее, как оперативные сводки разведки и базируется на немногочисленных показаниях перебежчиков, косвенных признаках и аскетичных публикациях в СМИ.
Так, вапреле этого года туристическая компания Koryo Tours, специализирующаяся на поездках в Северную Корею, объявила о своем решении "создать и запустить новую криптовалюту, предназначенную исключительно для туристической индустрии Корейской Народно-Демократической Республики - Koryo Coin". Koryo Tours для этих целей даже пообещала провести ICO.
На прошлой неделе появились неподтвержденные слухи, что в Северной Корее может пройти конференция, посвящённая блокчейну и криптовалютам, которую посетят иностранные эксперты и расскажут представителям местных государственных предприятий о новых разработках в этой области. А в ноябре прошлого года Пхеньянский университет науки и технологий провел курс по технологии шифрования, биткойнам и блокчейну, который подготовил и провел Федерико Тенга, итальянский крипто-предприниматель.
"Участниками лекций были студенты, специализирующиеся на компьютерной отрасли и финансах, но слушателями также стали и профессора университета, в том числе и с других не математических факультетов. Они пришли узнать больше об этом предмете", - сказала Тенга NK News. В публикации добавлено, что "Тенге сказал, что студенты знали о биткойне, но демонстрировали ограниченное знание криптовалюты".
Согласно данным KDB среднестатистический житель Северной Кореи "практический не имеет представления о том, что такое криптовалюты". Ссылаясь на "недавние интервью с беженцами из Северной Кореи", банк заявил, что "на Севере о криптовалютах ничего не слышали".
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