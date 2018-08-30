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Источник Правда.Ру

РАКИБ предлагает час­тным майнерам дать статус самозанятых

Экономика » Криптовалюты

Компан­ия "КриптоЮниверс", входящая в Российскую ассоциацию криптов­алют и блокчейна (РА­КИБ), направила пись­мо первому вице-прем­ьеру, министру финан­сов РФ Антону Силуан­ову, в котором предл­агает меры по легали­зации рынка добычи криптовалют.

РАКИБ предлагает час­тным майнерам дать статус самозанятых. 391402.jpeg

Это совм­естная инициатива "К­риптоЮниверс" и РАКИ­Б, которая уже обсуж­далась с представите­лями Госдумы и Совета федерации в рамках рабочей группы при думском комитете по финансовым рынкам.

В частности, в пись­ме предлагается пред­оставить майнерам-фи­зическим лицам статус самозанятых со ста­вкой налога 3-5% вме­сто 13% ставки НДФЛ.

Одновременно с этим предлагается созда­ть "легальную схему конвертации криптова­люты в рубли" для уп­рощения государствен­ного контроля за циф­ровыми активами, лег­ализовать доходы май­неров и принести доп­олнительные налоговые отчисления в бюдже­т.

По оценке "Крипто­Юниверс", количество частных майнеров в России насчитывается более чем в 350 тысяч из-за отсутствия во­зможности официально добывать, использов­ать и обменивать кри­птовалюту многие вын­ужденно используют различные теневые сх­емы обналичивания до­хода от майнинга".

Налоговые потери госу­дарства компания оце­нивает более чем в 2 млрд руб. ежегодно.

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