Компания "КриптоЮниверс", входящая в Российскую ассоциацию криптовалют и блокчейна (РАКИБ), направила письмо первому вице-премьеру, министру финансов РФ Антону Силуанову, в котором предлагает меры по легализации рынка добычи криптовалют.
Это совместная инициатива "КриптоЮниверс" и РАКИБ, которая уже обсуждалась с представителями Госдумы и Совета федерации в рамках рабочей группы при думском комитете по финансовым рынкам.
В частности, в письме предлагается предоставить майнерам-физическим лицам статус самозанятых со ставкой налога 3-5% вместо 13% ставки НДФЛ.
Одновременно с этим предлагается создать "легальную схему конвертации криптовалюты в рубли" для упрощения государственного контроля за цифровыми активами, легализовать доходы майнеров и принести дополнительные налоговые отчисления в бюджет.
По оценке "КриптоЮниверс", количество частных майнеров в России насчитывается более чем в 350 тысяч из-за отсутствия возможности официально добывать, использовать и обменивать криптовалюту многие вынужденно используют различные теневые схемы обналичивания дохода от майнинга".
Налоговые потери государства компания оценивает более чем в 2 млрд руб. ежегодно.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Журналисты и пользователи Рунета заметили, что "пропавший" премьер-министр Дмитрий Медведев забросил даже свои любимые соцсети, которые постоянно обновлял.
Украинский лидер Петр Порошенко ожидает от МИД документы, чтобы начать процедуру разрыва соглашения о дружбе с Москвой.
Учащиеся вузов будут получать военную специальность, не проходя срочную службу. Такой эксперимент решили поставить в Сибири.
На примере Турции видно, как хотели бы нагнуть Россию. Но пока не получается по причине маленьких долгов, больших резервов и высокой цены на нефть.