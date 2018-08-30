Итальянский футбольный клуб серии C "Римини" стал первым в истории футбольным клубом, акции которого были куплены за криптовалюту.
Блокчейн-компания Quantocoin купила 25% акций клуба за собственную криптовалюту. Как сообщает Forbes, по словам Пабло Даны, партнера Quantocoin, покупка станет первой из многих, которую компания хочет сделать в этой отрасли.
Он полагает, что криптовалюта предлагает уникальную возможность бороться с коррупцией в спорте, который был потрясен рядом громких скандалов с участием наличных денег, таких как обвинение Катара, что он купил голоса, чтобы выиграть право на проведение чемпионата мира в 2022 году.
Платежная система Quantocoin, работающая в блокчейне регистрирует каждую транзакцию, когда платеж производится через систему автономных, неподкупных и постоянно обновляемых узлов.
Таким образом, деньги, оплачиваемые между футбольными чиновниками, игроками и агентами, могут постоянно контролироваться, чтобы гарантировать, что взятки не будут выплачены.
"Мы работаем именно над идеями, которые УЕФА хочет внедрить", - объясняет Дана. "Это прозрачность в футболе, и мы стремимся уменьшить коррупцию на нашей платформе Quantocoin".
Например, УЕФА показал, что в следующем сезоне европейским клубам придется информировать о том, сколько их команда тратит на игроков, зарплаты и комиссии агентам. Характер технологии блокчейн может гарантировать, что это будет сделано точно.
Так, в рамках финального матча Суперкубка УЕФА между "Реалом" и "Атлетико Мадрид" с помощью блокчейна были успешно проверены билеты.
На прошлой неделе семь команд Премьер-лиги вступили в партнерство с британской торговой платформой eToro. В рамках партнерства каждый клуб будет тестировать цифровые кошельки eToro, которые могут быть использованы в будущем для покупки игроков за биткоины вместо традиционной фиатной валюты.
Кроме того, в этом году турецкая Harunustaspor впервые купила игрока за криптовалюту, заплатив за 22-летнего Омара Фарука Кироглу биткоинами.
"Я думаю, что это начало чего-то невероятного, если кто-то согласится продать клуб стоимостью в миллионы евро в криптовалюте", - сказал Дана.
"Это новаторы с очень долгосрочным взглядом. Я думаю, что спортивные компании начнут использовать криптовалюты гораздо чаще, и мы сделали историю, став первой компанией", - отметил он.
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