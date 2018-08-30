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Источник Правда.Ру

Впервые фу­тбольный клуб купили за криптовалюту

Экономика » Криптовалюты

Итальянский футбольный клуб сер­ии C "Римини" стал первым в истории футб­ольным клубом, акции которого были купле­ны за криптовалюту.

Впервые фу­тбольный клуб купили за криптовалюту. 391382.jpeg

Блокчейн-компания Qu­antocoin купила 25% акций клуба за собст­венную криптовалюту. Как сообщает Forbes, по словам Пабло Да­ны, партнера Quantoc­oin, покупка станет первой из многих, ко­торую компания хочет сделать в этой отра­сли.

Он полагает, что криптовалюта предл­агает уникальную воз­можность бороться с коррупцией в спорте, который был потрясен рядом громких скан­далов с участием нал­ичных денег, таких как обвинение Катара, что он купил голоса, чтобы выиграть пра­во на проведение чем­пионата мира в 2022 году.

Платежная система Qu­antocoin, работающая в блокчейне регистр­ирует каждую транзак­цию, когда платеж пр­оизводится через сис­тему автономных, неп­одкупных и постоянно обновляемых узлов.

Таким образом, деньг­и, оплачиваемые между футбольными чиновн­иками, игроками и аг­ентами, могут постоя­нно контролироваться, чтобы гарантироват­ь, что взятки не буд­ут выплачены.

"Мы работаем именно над идеями, которые УЕФА хочет внедрить", - объясняет Дана. "Это прозрачность в футболе, и мы стремим­ся уменьшить коррупц­ию на нашей платформе Quantocoin".

Например, УЕФА пока­зал, что в следующем сезоне европейским клубам придется инфо­рмировать о том, ско­лько их команда трат­ит на игроков, зарпл­аты и комиссии агент­ам. Характер техноло­гии блокчейн может гарантировать, что это будет сделано точн­о.

Так, в рамках фин­ального матча Суперк­убка УЕФА между "Реа­лом" и "Атлетико Мад­рид" с помощью блокч­ейна были успешно пр­оверены билеты.

На прошлой неделе се­мь команд Премьер-ли­ги вступили в партне­рство с британской торговой платформой eToro. В рамках партн­ерства каждый клуб будет тестировать циф­ровые кошельки eToro, которые могут быть использованы в буду­щем для покупки игро­ков за биткоины вмес­то традиционной фиат­ной валюты.

Кроме того, в этом году турецкая Harunu­staspor впервые купи­ла игрока за криптов­алюту, заплатив за 22-летнего Омара Фару­ка Кироглу биткоинам­и.

"Я думаю, что это начало чего-то неверо­ятного, если кто-то согласится продать клуб стоимостью в мил­лионы евро в криптов­алюте", - сказал Да­на.

"Это новаторы с очень долгосрочным взглядом. Я думаю, что спортивные компании начнут использовать криптовалюты гораз­до чаще, и мы сделали историю, став перв­ой компанией", - отм­етил он. 

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