Эксперты уверены в росте криптовалюты Tkeycoin в $453

После сделки между Tkeycoin и арабскими инвесторами из ОАЭ на рынке появилось мнение о возможном пампе криптовалюты Tkeycoin (TCD). По мнению экспертов, Tkeycoin может ждать ошеломляющий рост на бирже в течении 12 месяцев. Согласно инсайдерской информации, в декабре намечается памп цифровой валюты Tkeycoin с возможным ростом криптовалюты на 450% на самых ранних этапах.

Такие выводы обоснованы последними события вокруг проекта Tkeycoin. Эмиратский холдинг уже подписал соглашение на сумму $12 млн. инвестиций в криптовалюту Tkeycoin таков итог переговоров, которые длились с 26 мая, об этом сообщает "Вести Финанс". Помимо крупных инвесторов из ОАЭ, 28 апреля российскому IT-проекту Tkeycoin DAO поступило предложение от стратегического Альянса венчурных фондов Кореи стать эксклюзивным представителем на азиатском финансовом рынке. Фонды заинтересованы в инвестировании в технологию Tkeycoin и внедрении бизнеса на корейский рынок в качестве эксклюзивного представителя мобильных и трансграничных платежей.

Как показывает практика других цифровых валют Bitcoin, DASH, Ethereum, Litecoin и др., после проведения процедуры пампа, интерес к криптовалюте возрастает, что приводит к повышению цены цифрового актива на 400-2000%. Крупные фонды объединяются в пулы для проведения массового пампа.

Принимая в учет результаты переговоров с арабскими инвесторами и весенние прогнозы экспертов BitTelegraf INC, актив будет интересен, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.

Напомним, что в марте этого года, Tkeycoin вошел в тройку перспективных криптовалют способных скорректировать рынок и сохранить тенденцию к росту на несколько лет вперед. В сети по-прежнему ходить мнение, что Tkeycoin разрабатывается группой хакеров, которые хотят восстановить справедливую экономику в мире.

Несмотря на различные мнения и прогнозы, данные экспертов указывают на дальнейший рост активов Tkeycoin (TCD) в 137 раз в ближайшие 12 месяцев после листинга на бирже и с возможным ростом до $453 по истечении года.

При подготовке рейтинга специалисты провели глубокое исследование динамики высокотехнологичных платформ с децентрализованным обменом криптовалют, не завязанных на капитале, а потому имеющих неограниченный рынок.