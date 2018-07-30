Коллаборация FlipNpik и Atayen Inc

Разработчик приложений iFrame для Facebook и первая международная социальная блокчейн-сеть FlipNpik объявили о партнерстве.
В рамках договоренностей, Atayen зарегистрирует на платформе FlipNpik более полумиллиона аккаунтов продавцов со всего мира. Кроме того, FlipNpik начнет активное работу с базой более миллиона предоставленных пользователей.
Напомним, американо-французская компании Atayen специализируется на разработке приложений. Наиболее известное iFrame — полнофункциональный набор инструментов для Facebook, помогающих малому и среднему бизнесу привлекать внимание своих клиентов.
"Стратегический альянс с Atayen не только ускорит проникновение FlipNpik в глобальную среду рынка, но и позволит нашим пользователям получить доступ к огромной базе продавцов со всего мира. Подобные контракты значительно увеличивают внутреннюю ценность экосистемы FlipNpik "-, говорит Генри Харланд, генеральный директор FlipNpik.
В настоящий момент действуют специальные условия на покупку токенов FlipNpik, дающие "китовые" бонусы (до 100%). Программа действует всего 5 дней и будет продолжаться до 3 августа. Минимальный порог входа для активации бонуса — 100 долларов. Подробная информация об условиях участия и возможностях покупки токенов, есть на официальном сайте FlipNpik.
FlipNpik — первая социальная блокчейн-сеть, позволяющая пользователям монетизировать свои сообщения в социальных сетях, поддерживая любимые местные магазины. Пользователи получают вознаграждение за размещение и продвижение бизнеса. Проект зарегистрировал компании в Швейцарии, Великобритании, Ирландии, Сингапуре, Канаде и Франции, а так же уже представлен мобильным приложением доступным на iOS и Android.
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