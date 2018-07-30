Антивирусная компания "Лаборатория Касперского" сообщила об обнаружении ее специалистами нового криптомайнера PowerGhost, который распространялся в корпоративных сетях по всему миру, заражая рабочие станции и серверы.
В большей степени пострадали от его атак такие страны, как Бразилия, Колумбия, Индия и Турция. В России были зафиксированы атаки на десятки пользователей.
PowerGhost — это бесфайловый зловред, то есть он существует в оперативной памяти устройства и не нуждается в исполняемых файлах для запуска, что значительно осложняет его обнаружение. Заражение компьютера этим вредоносом происходит с помощью эксплойтов или средств удаленного администрирования.
Далее основная часть криптомайнера загружается и запускается без сохранения на жестком диске. Сразу после этого киберпреступники могут предоставить PowerGhost возможности для автоматического обновления, распространения в сети и начала криптомайнинга.
Проникнув в инфраструктуру компании, PowerGhost пытается авторизоваться в учетные записи пользователей сети через легитимный инструмент удаленного администрирования Windows Management Instrumentation (WMI). Необходимые для входа логины и пароли зловред добывает с помощью встроенного инструмента для извлечения данных — Mimikatz.
Кроме того, майнер может распространяться через эксплойт EternalBlue для Windows, который использовали авторы WannaCry и ExPetr. Теоретически эта уязвимость уже больше года как закрыта. Но на практике почему-то продолжает работать.
Попав на устройство, зловред пытается повысить свои привилегии, воспользовавшись несколькими уязвимостями ОС. После этого майнер закрепляется в системе и начинает добывать криптовалюту для своих хозяев.
Как и любой майнер, PowerGhost использует ресурсы оборудования для генерации криптовалюты. Это, с одной стороны, снижает производительность серверов и других устройств, а с другой — значительно ускоряет их износ, что влечет за собой дополнительные расходы на замену аппаратуры.
Однако по сравнению с большинством подобных программ PowerGhost сложнее обнаружить, поскольку он не загружает на устройство вредоносные файлы. А значит, он способен дольше проработать незамеченным на зараженном сервере или рабочей станции и нанести больший урон.
В одной из версий PowerGhost был также обнаружен инструмент для проведения DDoS-атак. Вероятно, злоумышленники планировали получать дополнительный заработок со своего майнинг-ботнета, предоставляя услугу DDoS.
Интересно, что зловред умеет проверять, запускается он в настоящей ОС или в "песочнице", — это позволяет ему обходить стандартные защитные решения. Примечательно, что случаи заражения новым зловредом подтвердили недавний прогноз экспертов "Лаборатории Касперского": разработчики вредоносных криптомайнеров действительно переходят на целевые атаки с целью повышения финансовой прибыли.
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