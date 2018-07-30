Платформа KickICO потеряла $7,7 млн в результате взлома

Краудфандинговая платформа KickICO сообщила, что в результате кражи приватного ключа к смарт-контракту неизвестные злоумышленники завладели 70 миллионами токенов KickCoin (KICK) стоимостью около 7,7 миллиона долларов.

По словам главы стартапа Анти Данилевски, хакерам удалось взломать платформу KickICO и получить прямой доступ к смарт-контракту токена KickCoin, а также приватный ключ его владельца.

Об атаке стало известно после того, как пользователи сообщили об отсутствии токенов в своих кошельках стоимостью в 800 тысяч долларов. Изначально речь шла о пропаже токенов именно на эту сумму, однако в результате проведенного расследования было установлено, что ущерб оказался более внушительным: в общей сложности было похищено 70 миллионов токенов Kick.

Как отмечается в сообщении, за время, которое хакеры имели полный доступ к смарт-контракту KickCoin, они уничтожили 40 адресов, создав вместо них такое же количество подменных новых адресов с идентичным балансами. Через несколько часов команда KickICO вернула контроль над смарт-контрактом, в то время как скомпрометированный приватный ключ был заменен приватным ключом из холодного кошелька.

"Благодаря быстрой реакции сообщества и скоординированной командной работе мы смогли восстановить контроль над токенами и предотвратить возможные дальнейшие потери", — говорится в блоге проекта.

Пресс-секретарь Bancor сообщил, что функция, которая позволила скомпрометировать секретный ключ смарт-контракта, была построена KickICO. "Независимо от того, присутствует данная функция в вашем токене или нет, на нее не влияет интеграция с Bancor. Если вы решите внедрить этот функционал в токен, вы должны обеспечить ее безопасность", — добавил представитель Bancor.

CEO KickICO Анти Данилевски сказал, что контроль над сетью удалось восстановить, а проект "гарантирует" пострадавшим пользователям полное возмещение средств. При каких обстоятельствах был похищен приватный ключ, проект, однако, не сообщает.

Платформа была запущена в середине 2017 года. В раунде финансирования ICO ей удалось привлечь 5000 ETH, после чего в ходе публичной продажи токенов было собрано почти 85 тысяч ETH.

Партнерами данного проекта являются децентрализованная криптовалютная биржа Bancor, а также стартапы Blockchain Pacatum, Coinhills и Qoin.

Отметим, что начиная с начала июля стоимость токена Kick демонстрировала впечатляющий рост, поднявшись с 0,036 до 0,127 доллара.

Ранее в июле неизвестные злоумышленники взломали использовавшийся для обновления смарт-контракта кошелек на платформе Bancor, в результате чего было похищено 24 984 ETH (12,5 миллиона долларов) и 229,35 миллиона NPXS (один миллион долларов).