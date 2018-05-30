Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Сингапур снимает барьеры для децентрализованных криптобирж

Экономика » Криптовалюты

Центробанк Сингапура, валютное управление Сингапура (MAS) разрабатывает изменения в существующую систему регулирования финансовых площадок c целью облегчения входа на рынок для децентрализованных криптовалютных бирж (DEX).

Сингапур снимает барьеры для децентрализованных криптобирж. 387514.jpeg

Как заявляет MAS, существующая одноуровневая система "признанных рыночных операторов" (RMO) не справляется с новыми потребностями рынка, в частности, с новыми компаниями, работающими с "инновационными технологиями".

MAS также отмечает: "Поскольку нынешний режим регулирования RMO существует с 2002 года, пришло время пересмотреть нормативную базу для операторов рынка, чтобы она продолжала удовлетворять требования меняющейся индустрии".

В соответствии с существующими правилами власти делят все финансовые биржи на две обширные категории: RMO и одобренные биржи (АЕ). Биржи, попадающие в категорию AE могут осуществлять транзакции миллиардов долларов в день - к ним относятся такие площадки, как Сингапурская фондовая биржа.

В первую категорию попадают биржи, торгующими меньшими объемами, например, платформы, предлагающие фьючерсы и деривативы. Теперь, благодаря новому предложению MAS, появится и третья категория, которая будет регулировать работу P2P-площадок на базе блокчейна.

MAS предлагает разработать и утвердить новую трехуровневую структуры RMO, в дополнение к ослаблению требований доступа на рынки и создание рекомендаций для "небольших" биржевых платформ.

Необходимо также "наблюдение за распространением" P2P-бирж цифровых активов на базе блокчейна, которые обеспечивают обмен активами без участия посредников. MAS оценил размеры рынка, в рамках которого обычно работают децентрализованные биржи, и предложил пул вновь разработанных законов для их регулирования.

Пока рынок переводов P2P занимает незначительную долю мирового финансового рынка, и применение к ним законов, разработанных для регулирования деятельности более крупных игроков, препятствует их росту.

Согласно заявлению MAS, законы третьего уровня разрабатываются специально для бирж на базе блокчейна и их применение должно контролироваться: "Этот новый законодательный уровень призван облегчить работу новых участников рынка, которые разрабатывают решения для крупных операторов рынка, а также операторов рынка, которые закончили тестирование своих проектов и стали коммерчески жизнеспособными, но чей бизнес не в состоянии удовлетворить требованиям существующего режима RMO".

Сингапур стремится стать мировым центром развития криптовалют и блокчейна. Сингапур и Гонконг  - центрами ICO в Азии. В том числе и из-за продолжающейся миграции южнокорейских и китайских компаний из своих родных юрисдикций в связи с запретами властей.

При этом власти Сингапура пытается придерживаться определенного порядка на рынках криптовалют - напомним, на прошлой неделе регулятор вынес предупреждение 8 биржам за нелицензированную торговлю токенами-акциями. 

Вор прислал хозяину авто фото уничтожаемой машины Вор прислал хозяину авто фото уничтожаемой машины
 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы биткоин биткоин курс криптовалюты курс биткоина курс криптовалют биткоин +к доллару биржа криптовалют
Обсудить
Актуальная аналитика
Евросоюз
В MI6 меняют бондов на женщин и мигрантов
Аналитика
Жилье уходит с молотка!
Практика
Чем напугает нас июнь
Читательский топ
СМИ Китая: Россия сорвала продажу украинских Ту-160 Пекину
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
Чем ответит Москва: определены убийцы российских военных в Сирии
Почему американцы бегут из Калифорнии
Новости Все >
Москва и Тель-Авив делят Ливан
Очки наденьте: к 2050 году половина человечества будет близорукой
Банкиры предложат Госдуме снять с финсектора ответственность за соблюдение санкций
У 43% американцев нет возможности платить за еду и за аренду квартир
В Хабаровском крае мужчина ввязался в конфликт с одноклассником сына
"Масштабное наступление ИГ* на Пальмиру" назвали вымыслом
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
СМИ Китая: Россия сорвала продажу украинских Ту-160 Пекину

Китайские эксперты заявили о том, что пока страна не имеет на вооружении межконтинентальных стратегических бомбардировщиков, поэтому вопрос оснащения остается открытым.

СМИ Китая: Россия сорвала продажу украинских Ту-160 Пекину
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
Мир
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
США и Канада
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
Мир
Чем ответит Москва: определены убийцы российских военных в Сирии
Мир
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка

Американцы продолжают прямолинейно озвучивать тему о моральном превосходстве США над Россией.

Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
США и Канада
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
Политика
MH17: с компенсациями - не к нам, с санкциями - давно не было
Мир
Все подробности: кто, как и почему убил или казнил Бабченко
Экономика
Попавшие под санкции олигархи хотят взять деньги с народа

Руководство En+ Group обратилось к правительству России с просьбой предоставить  льготы на энергорынке. 

Попавшие под санкции олигархи хотят взять деньги с народа
Китай официально обвинил США во вторжении
Мир
Китай официально обвинил США во вторжении
США и Канада
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
Мир
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
Игорь Буккер В MI6 меняют бондов на женщин и мигрантов Игорь Буккер Любовь Степушова Как сделать из Азербайджана врага России Любовь Степушова Василий Амирджанов Иван Васильевич подвергся репрессии Василий Амирджанов
Комментарии
Что теперь будет: США объявили Россию убийцей MH-17
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
ПВО уничтожит дроны и разведчики НАТО над Крымом
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
ПВО уничтожит дроны и разведчики НАТО над Крымом
"Смерть" Аркадия Бабченко оказалась инсценировкой
"Смерть" Аркадия Бабченко оказалась инсценировкой
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
"Смерть" Аркадия Бабченко оказалась инсценировкой
"Смерть" Аркадия Бабченко оказалась инсценировкой
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Россиян начнут штрафовать за неправильную парковку в каждом дворе
Не ждали: пациента с полисом ОМС с руганью выгнали из клиники
"Смерть" Аркадия Бабченко оказалась инсценировкой
Семья полковника Захарченко рассказала о подкинутых миллиардах
"Смерть" Аркадия Бабченко оказалась инсценировкой
Что теперь будет: США объявили Россию убийцей MH-17
Как при царе: элита передает Россию своим детям-мажорам
Все подробности: кто, как и почему убил или казнил Бабченко
"Смерть" Аркадия Бабченко оказалась инсценировкой
Чем ответит Москва: определены убийцы российских военных в Сирии
Мир
СМИ: британские ВВС - самые грозные в мире на десятилетия

К 2030 году самые мощные воздушные силы в мире будут принадлежать хорошо зарекомендовавшим себя в этой области странам - США, России и Великобритании.

СМИ: британские ВВС - самые грозные в мире на десятилетия
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
США и Канада
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
Почему американцы бегут из Калифорнии
США и Канада
Почему американцы бегут из Калифорнии
Как Россия спохватилась и сделала ставку на ЧВК
Мир
Как Россия спохватилась и сделала ставку на ЧВК
Как была запущена вторая "холодная война"
США и Канада
Как была запущена вторая "холодная война"
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Евросоюз
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Достоевский - Макрону: "Не брат ты мне"
Евросоюз
Достоевский - Макрону: "Не брат ты мне"
США - государство-террорист номер один. Доказательства
США и Канада
США - государство-террорист номер один. Доказательства
Когда Прибалтика станет нищей
Прибалтика
Когда Прибалтика станет нищей
Генералы требовали от Кеннеди начала ядерной войны. Как это было
США и Канада
Генералы требовали от Кеннеди начала ядерной войны. Как это было
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался