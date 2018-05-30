Сингапур снимает барьеры для децентрализованных криптобирж

Центробанк Сингапура, валютное управление Сингапура (MAS) разрабатывает изменения в существующую систему регулирования финансовых площадок c целью облегчения входа на рынок для децентрализованных криптовалютных бирж (DEX).

Как заявляет MAS, существующая одноуровневая система "признанных рыночных операторов" (RMO) не справляется с новыми потребностями рынка, в частности, с новыми компаниями, работающими с "инновационными технологиями".

MAS также отмечает: "Поскольку нынешний режим регулирования RMO существует с 2002 года, пришло время пересмотреть нормативную базу для операторов рынка, чтобы она продолжала удовлетворять требования меняющейся индустрии".

В соответствии с существующими правилами власти делят все финансовые биржи на две обширные категории: RMO и одобренные биржи (АЕ). Биржи, попадающие в категорию AE могут осуществлять транзакции миллиардов долларов в день - к ним относятся такие площадки, как Сингапурская фондовая биржа.

В первую категорию попадают биржи, торгующими меньшими объемами, например, платформы, предлагающие фьючерсы и деривативы. Теперь, благодаря новому предложению MAS, появится и третья категория, которая будет регулировать работу P2P-площадок на базе блокчейна.

MAS предлагает разработать и утвердить новую трехуровневую структуры RMO, в дополнение к ослаблению требований доступа на рынки и создание рекомендаций для "небольших" биржевых платформ.

Необходимо также "наблюдение за распространением" P2P-бирж цифровых активов на базе блокчейна, которые обеспечивают обмен активами без участия посредников. MAS оценил размеры рынка, в рамках которого обычно работают децентрализованные биржи, и предложил пул вновь разработанных законов для их регулирования.

Пока рынок переводов P2P занимает незначительную долю мирового финансового рынка, и применение к ним законов, разработанных для регулирования деятельности более крупных игроков, препятствует их росту.

Согласно заявлению MAS, законы третьего уровня разрабатываются специально для бирж на базе блокчейна и их применение должно контролироваться: "Этот новый законодательный уровень призван облегчить работу новых участников рынка, которые разрабатывают решения для крупных операторов рынка, а также операторов рынка, которые закончили тестирование своих проектов и стали коммерчески жизнеспособными, но чей бизнес не в состоянии удовлетворить требованиям существующего режима RMO".

Сингапур стремится стать мировым центром развития криптовалют и блокчейна. Сингапур и Гонконг - центрами ICO в Азии. В том числе и из-за продолжающейся миграции южнокорейских и китайских компаний из своих родных юрисдикций в связи с запретами властей.

При этом власти Сингапура пытается придерживаться определенного порядка на рынках криптовалют - напомним, на прошлой неделе регулятор вынес предупреждение 8 биржам за нелицензированную торговлю токенами-акциями.