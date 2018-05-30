Швейцарская авиакомпания запускает блокчейн-пилот для обработки грузов

Компания Swissport запускает экспериментальную программу по транспортировке и обработке грузов в сотрудничестве с некоммерческой организацией Olam, целью которой является разработка open source платформы для поддержки партнеров по цепочке поставок. Хендрик Лейссен (Hendrik Leyssens), глава глобальных грузовых операций в Swissport, сказал, что блокчейн может ускорить транзакции, повысить безопасность и снизить эксплуатационные расходы.

Он добавил: "Размышляя над традиционными уведомлениями, блокчейн в конечном итоге может стать новым стандартом, позволяющим нам преодолеть хроническое отсутствие прозрачности, что характерно для фрагментированных цепочек поставок".

В дополнение к обработке грузов, Swissport также будет применять свою пилотную программу по связующим звеньям для своего бизнеса в сфере пассажирских перевозок, сотрудничая с Winding Tree, платформой для распределения маршрутов на основе блокчейн.

Первоначально партнерство будет сосредоточено на применении технологии блокчейн для распространения классических туристических услуг для независимых путешественников, таких как доступ в лаундж в аэропорту.

Флориан Эггеншвилер, который контролирует инновационную единицу Swissport, сказал: "Мы ожидаем увидеть долгосрочные выгоды от этой технологии для фрагментированных глобальных отраслей, таких как авиационные услуги и цепочка поставок.

Скорее всего, это изменит то, как поставщики услуг, клиенты и партнеры будут взаимодействовать друг с другом. Мы хотим познакомиться с такими технологиями на раннем этапе инновационного цикла и стать партнером технологических лидеров, чтобы исследовать его потенциал в нашем бизнесе для различных вариантов использования".

За последние месяцы блокчейн приобретает все большую популярность в сфере поставок и логистической отрасли.

Недавно американский транспортный гигант Norfolk Southern Corp. объявил о присоединении к блокчейн в транспортном альянсе (BiTA), который направлен на популяризацию и разработку приложений блокчейн в транспортной и логистической отраслях.

Walmart объявила в апреле, что готова использовать технологию блокчейн в своем бизнесе со свежими продуктами питания, что поможет компании сократить количество отходов, а также улучшить прозрачность процесса и управление загрязнением.