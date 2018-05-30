В Австрии регулятор Financial Market Authority (FMA) объявил, что "запрещает бизнес-модель майнинговой фирмы INVIA GmbH". FMA считает, что компания поддерживала работу незарегистрированного альтернативного инвестиционного фонда в нарушение Закона о банковской деятельности Австрии. Хотя официально признается, что расследование деятельности фирмы пока еще не завершено.
Владеющая INVIA GmbH компания INVIA World утверждает, что занимается майнингом самых прибыльных криптовалют при помощи запатентованного алгоритма.
Добытые токены конвертируются в биткоин или эфир, которые затем выплачиваются инвесторам. Согласно офицальному сообщению FMA, INVIA не регистрировала свою деятельность у регулятора, а также не имеет лицензии на предоставление финансовых продуктов, таких как альтернативные инвестиционные фонды. Этот запрет - достаточно редкое явление для Австрии.
Так было почти год назад, когда власти предупредили криптовалютную компанию OneCoin о необходимости прекращения операций. В июле 2017 года FMA заявило, что OneCoin не имеет лицензии на выпуск или администрирование платежных инструментов и предупредил инвесторов о мошенническом характере схемы.
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