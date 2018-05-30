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В Австрии запретили майнинговую фирму INVIA GmbH

Экономика » Криптовалюты

В Австрии регулятор Financial Market Authority (FMA) объявил, что "запрещает бизнес-модель майнинговой фирмы INVIA GmbH". FMA считает, что компания поддерживала работу незарегистрированного альтернативного инвестиционного фонда в нарушение Закона о банковской деятельности Австрии. Хотя официально признается, что расследование деятельности фирмы пока еще не завершено.

В Австрии запретили майнинговую фирму INVIA GmbH. 387490.jpeg

Владеющая INVIA GmbH компания INVIA World утверждает, что занимается майнингом самых прибыльных криптовалют при помощи запатентованного алгоритма.

Добытые токены конвертируются в биткоин или эфир, которые затем выплачиваются инвесторам. Согласно офицальному сообщению FMA, INVIA не регистрировала свою деятельность у регулятора, а также не имеет лицензии на предоставление финансовых продуктов, таких как альтернативные инвестиционные фонды. Этот запрет - достаточно редкое явление для Австрии.

Так было почти год назад, когда власти предупредили криптовалютную компанию OneCoin о необходимости прекращения операций. В июле 2017 года FMA заявило, что OneCoin не имеет лицензии на выпуск или администрирование платежных инструментов и предупредил инвесторов о мошенническом характере схемы.

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