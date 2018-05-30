Председатель КНР Си Цзиньпин впервые в положительном ключе публично высказался о технологии распределенного реестра, признав ее прорывной потенциал, пишет CoinDesk.
На ежегодной научной конференции, организованной китайской Академией наук, китайский лидер заявил, что блокчейн является важной частью технологической революции 21-го века, которую Китай должен осуществить, чтобы достичь успеха в экономике.
"С начала XXI века новое поколение промышленной революции существенно меняет структуру мировой экономики… искусственный интеллект, интернет вещей и блокчейн совершают прорыв", — отметил Си Цзиньпин.
Также китайский лидер заявил, что его страна стремиться достичь процветания в условиях глобальной экономической конкуренции. Для этого Китай создаст национальные лаборатории с высокими стандартами для содействия исследованиям и развитию новой технологической инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что группа ведущих китайских университетов планирует создать децентрализованную автономную организацию (DAO) для того, чтобы сделать образовательные ресурсы более доступными.
В инициативе под названием Youth Education Chain League (YEC League) примут участие Пекинский и Чжэцзянский университеты, а также университет Цинхуа.
Образовательные учреждения и исследовательские институты в DAO выступят в роли нод. По замыслу создателей, проект станет противоположностью американской Лиге плюща, в которой образовательные ресурсы по большей части доступны только элите.
В конечном итоге, участники смогут голосовать за будущие разработки и приложения на платформе, в то время как студенты получат доступ к образовательным ресурсам из разных учреждений, размещенных на общем блокчейне.
Также, до конца этого года в стране будет создан Национальный комитет по стандартизации блокчейна. Таким образом Китай планирует завершить стандартизацию блокчейна уже в 2018 году.
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