Си Цзиньпин: блокчейн изменит структуру мировой экономики

Председатель КНР Си Цзиньпин впервые в положительном ключе публично высказался о технологии распределенного реестра, признав ее прорывной потенциал, пишет CoinDesk.

На ежегодной научной конференции, организованной китайской Академией наук, китайский лидер заявил, что блокчейн является важной частью технологической революции 21-го века, которую Китай должен осуществить, чтобы достичь успеха в экономике.

"С начала XXI века новое поколение промышленной революции существенно меняет структуру мировой экономики… искусственный интеллект, интернет вещей и блокчейн совершают прорыв", — отметил Си Цзиньпин.

Также китайский лидер заявил, что его страна стремиться достичь процветания в условиях глобальной экономической конкуренции. Для этого Китай создаст национальные лаборатории с высокими стандартами для содействия исследованиям и развитию новой технологической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что группа ведущих китайских университетов планирует создать децентрализованную автономную организацию (DAO) для того, чтобы сделать образовательные ресурсы более доступными.

В инициативе под названием Youth Education Chain League (YEC League) примут участие Пекинский и Чжэцзянский университеты, а также университет Цинхуа.

Образовательные учреждения и исследовательские институты в DAO выступят в роли нод. По замыслу создателей, проект станет противоположностью американской Лиге плюща, в которой образовательные ресурсы по большей части доступны только элите.

В конечном итоге, участники смогут голосовать за будущие разработки и приложения на платформе, в то время как студенты получат доступ к образовательным ресурсам из разных учреждений, размещенных на общем блокчейне.

Также, до конца этого года в стране будет создан Национальный комитет по стандартизации блокчейна. Таким образом Китай планирует завершить стандартизацию блокчейна уже в 2018 году.