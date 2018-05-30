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Источник Правда.Ру

В ЮАР рассыпалась финансовая криптопирамида BTC Global

Экономика » Криптовалюты

Представители полиции ЮАР сообщили, что по их данным свыше 28 тысяч человек стали жертвами крупной криптовалютной пирамиды BTC Global. Полиция сообщает, что BTC Global удалось собрать с доверчивых инвесторов 1 млрд рэндов, что составляет $80.4 млн.

В ЮАР рассыпалась финансовая криптопирамида BTC Global. 387467.jpeg

Расследованием этого крупного мошенничества занялось специальное следственное подразделение Hawks ("Ястребы"), входящее в Южноафриканское управление по расследованию приоритетных преступлений (DPCI).

"Учитывая масштабы аферы и количество пострадавших, к расследованию было подключено подразделение, специализирующееся на серьезных экономических преступлениях.

По заявлению граждан, они были выбраны целью для атаки мошенников в лице агентов BTC Global, которые пообещали им гарантированные дивиденды 2% каждый день, 14% каждую неделю и, в конце концов, 50% каждый месяц. Выплаты производились каждый понедельник и некоторые инвесторы успели их получить.

Однако внезапно платежи прекратились", — говорится в официальном заявлении ведомства. В BTC Global в свою очередь заявили, что во всем виноват человек по имени Стив Твейн (Steve Twain) с которым они сотрудничали по этому инвестиционному проекту, и который по их информации пропал. Не известно, реальный ли это человек или вымышленное лицо.

Полиция провела беседу с некоей Чери Вард (Cheri Ward), которая заявила, что она была частью команды и даже создала сайт btcglobal. team для координации действий внутри команды, а также для того, чтобы клиенты могли задавать вопросы.

Вард подтвердила, что некто по имени Стив Твейн работал в компании, хотя они переписывались по электронной почте и мессенджерам, лично они никогда не встречались. Когда она попросила его прислать фото, Твейн, по ее словам,"сильно смутился".

Общаться при помощи видеозвонков в Skype он также отказывался. На сайте BTC Global было указано, что они сотрудничают трейдером по имени Твейн, который вот уже шесть лет торгует бинарными опционами и предоставляет свои услуги инвесторам со счетами от $10 тыс.

Глава DPCI, генерал-лейтенант полиции ЮАР Йолиса Матаката (Yolisa Matakata) предупредила, что это может быть лишь верхушка айсберга: "Существует высокая доля вероятности, что мы нашли только малую часть из того, что на самом деле происходит.

Возможно, пострадало гораздо больше людей, а сумма ущерба в разы больше". 25 мая "Ястребы" получили подтверждение тому, что в мошенничестве замешена компания BitCaw Trading В компании категорически отрицали все обвинения в свой адрес и выпустили официальное заявление: "BitCaw Trading не управляет деньгами третьих лиц и не принимает какие-либо инвестиции, не имеет никакого отношения к BTC Global.

Мы шокированы тем, что наше имя связано с предполагаемым мошенничеством". BitCaw Trading заявили, что если "Ястребы" не прекратят распространение недоказанной информации, то они обратятся в суд.

Представитель "Ястребов" Хангвани Малаудзи (Hangwani Malaudzi) заявил, что у них достаточно доказательств, чтобы обвинять BitCaw: "Мы знали, что они пойдут в СМИ и мы полностью готовы решать этот вопрос в соответствии с надлежащей процедурой. То, что они решили отправиться в суд — это правильно.

Люди должны искать разъяснения в суде, и я уверен, что мы решим все там. Наши заявления в отношении BitCaw по-прежнему в силе, пока мы не убедимся в обратном". Также стоит отметить, что ранее маркетинговое агентство SEO Spark уже предупредило инвесторов о том, что согласно их анализу, BTC Global является финансовой пирамидой.

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