В ЮАР рассыпалась финансовая криптопирамида BTC Global

Представители полиции ЮАР сообщили, что по их данным свыше 28 тысяч человек стали жертвами крупной криптовалютной пирамиды BTC Global. Полиция сообщает, что BTC Global удалось собрать с доверчивых инвесторов 1 млрд рэндов, что составляет $80.4 млн.

Расследованием этого крупного мошенничества занялось специальное следственное подразделение Hawks ("Ястребы"), входящее в Южноафриканское управление по расследованию приоритетных преступлений (DPCI).

"Учитывая масштабы аферы и количество пострадавших, к расследованию было подключено подразделение, специализирующееся на серьезных экономических преступлениях.

По заявлению граждан, они были выбраны целью для атаки мошенников в лице агентов BTC Global, которые пообещали им гарантированные дивиденды 2% каждый день, 14% каждую неделю и, в конце концов, 50% каждый месяц. Выплаты производились каждый понедельник и некоторые инвесторы успели их получить.

Однако внезапно платежи прекратились", — говорится в официальном заявлении ведомства. В BTC Global в свою очередь заявили, что во всем виноват человек по имени Стив Твейн (Steve Twain) с которым они сотрудничали по этому инвестиционному проекту, и который по их информации пропал. Не известно, реальный ли это человек или вымышленное лицо.

Полиция провела беседу с некоей Чери Вард (Cheri Ward), которая заявила, что она была частью команды и даже создала сайт btcglobal. team для координации действий внутри команды, а также для того, чтобы клиенты могли задавать вопросы.

Вард подтвердила, что некто по имени Стив Твейн работал в компании, хотя они переписывались по электронной почте и мессенджерам, лично они никогда не встречались. Когда она попросила его прислать фото, Твейн, по ее словам,"сильно смутился".

Общаться при помощи видеозвонков в Skype он также отказывался. На сайте BTC Global было указано, что они сотрудничают трейдером по имени Твейн, который вот уже шесть лет торгует бинарными опционами и предоставляет свои услуги инвесторам со счетами от $10 тыс.

Глава DPCI, генерал-лейтенант полиции ЮАР Йолиса Матаката (Yolisa Matakata) предупредила, что это может быть лишь верхушка айсберга: "Существует высокая доля вероятности, что мы нашли только малую часть из того, что на самом деле происходит.

Возможно, пострадало гораздо больше людей, а сумма ущерба в разы больше". 25 мая "Ястребы" получили подтверждение тому, что в мошенничестве замешена компания BitCaw Trading В компании категорически отрицали все обвинения в свой адрес и выпустили официальное заявление: "BitCaw Trading не управляет деньгами третьих лиц и не принимает какие-либо инвестиции, не имеет никакого отношения к BTC Global.

Мы шокированы тем, что наше имя связано с предполагаемым мошенничеством". BitCaw Trading заявили, что если "Ястребы" не прекратят распространение недоказанной информации, то они обратятся в суд.

Представитель "Ястребов" Хангвани Малаудзи (Hangwani Malaudzi) заявил, что у них достаточно доказательств, чтобы обвинять BitCaw: "Мы знали, что они пойдут в СМИ и мы полностью готовы решать этот вопрос в соответствии с надлежащей процедурой. То, что они решили отправиться в суд — это правильно.

Люди должны искать разъяснения в суде, и я уверен, что мы решим все там. Наши заявления в отношении BitCaw по-прежнему в силе, пока мы не убедимся в обратном". Также стоит отметить, что ранее маркетинговое агентство SEO Spark уже предупредило инвесторов о том, что согласно их анализу, BTC Global является финансовой пирамидой.