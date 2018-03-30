Казахстан планирует запретить криптодеятельность

Глава Нацбанка Казахстана Данияр Акишев заявил, что намерен запретить покупку-продажу криптовалюты за тенге, а также деятельность бирж в этом сегменте, а также любые виды майнинга.

Как заявил Акишев РИА "Новости", "в Казахстане Национальный банк очень консервативно относится к этому вопросу, приветствуя только достаточно жесткие ограничения. То есть мы хотим запретить покупку-продажу криптовалют за национальную валюту, мы хотим запретить деятельность бирж на этом сегменте и любые виды майнинга".

По его словам, криптовалюты несут очень много проблем, главная из которых — это защита прав потребителей этих услуг.

"Мы минимизируем риски, связанные с национальным рынком, но наверняка ни у одного ЦБ нет полного функционала для администрирования этого рынка на трансграничном рынке, поэтому, как минимум, мы должны купировать этот риск через национальную валюту", — сказал он.

Еще один большой риск, по его словам, заключается в возможностях криптовалют для совершения незаконных действий. "Криптовалюты — идеальный инструмент для отмывания денег и для ухода от налогообложения", — пояснил Акишев.

По его словам, жесткая позиция Центробанка в отношении криптовалют поддерживается большинством государственных органов Казахстана. "Поправки в законодательство, которые должны привести к этому ужесточению, мы подготовили", — сказал он.