Дочка "Ростеха" и "Мособлгаз" создадут цифровую платформу

Дочка "Ростеха" "РТ-Инвест" подписала с крупнейшей газораспределительной компанией Подмосковья "Мособлгаз" соглашение о создании единой цифровой платформы для интернета вещей на территории Московской области, в которой будут автоматически собираться данные о расходе газа с "умных" счетчиков. Об этом 29 марта сообщил "Мособлгаз".

Абонентам не нужно будет вводить показания вручную, они будут отображаться в личном кабинете клиента "Мособлгаза" автоматически.

Ранее сообщалось, что "Мособлгаз" намерен в третьем квартале 2018 года начать устанавливать новые "умные" счетчики, которые работают на технологии "Интернета вещей" и умеют сами передавать показания и сообщать о поломке или утечке.

Цифровая платформа позволит эти данные аккумулировать и обрабатывать, следует из сообщения газораспределительной компании.

Помимо того, в перспективе она может стать единой для всех сфер жилищно-коммунального хозяйства, безопасности и транспорта Московской области. Развитие проекта "Интернет вещей" в жилищно-коммунальном хозяйстве направлено на обеспечение автоматического некорректируемого учета и контроля газо-, водо- и энергопотребления, автоматического контроля наполняемости емкостей для сбора твердых коммунальных отходов, контроля герметичности сетей и наличия протечек, а также автоматического управления уличным освещением. Применение цифровой платформы положительно скажется и на сфере безопасности — в онлайн-режиме система собирает информацию с газоанализаторов, предупреждая утечки, и принимает сигналы с датчиков пожарного оповещения.

Это значительно повысит достоверность, энергоэффективность и оперативность учета газа, что особенно важно, учитывая, что у "Мособлгаза" порядка 3 млн абонентов.

Кроме того, система позволит проводить мониторинг технологических объектов газовой инфраструктуры, расположенных по всей территории Подмосковья.

По словам гендиректора "РТ-Инвест" А. Шипелова, основу цифровой платформы составляют отечественные технологии, которые компания разрабатывала совместно с командой молодых ученых и специалистов в рамках реализации проектов для госсистем "Платон" и ЭРА-ГЛОНАСС.

"Это технология построения национальной энергоэффективной сети дальнего радиуса действия с использованием системы защиты передачи данных", — уточнил он.

Стороны договорились разработать дорожную карту создания единой цифровой платформы "Интернета вещей", проработать условия возврата инвестиций в создание платформы на территории Подмосковья и разработать инвестиционное соглашение с правительством Московской области по созданию единой цифровой платформы для "Интернета вещей" на территории региона.