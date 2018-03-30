Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Group-IB: мошенники заработали на сбое Telegram не менее $59 тыс

Экономика » Криптовалюты

Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак и разработке продуктов для информационной безопасности, сообщила, что сбоем в работе популярного мессенджера Telegram Павла Дурова воспользовались мошенники.

За несколько часов работы на 5 криптокошельков, рекламируемые фейковым аккаунтом Дурова в Twitter, перевели 148,364636 ETH или $59 497. И по информации Group-IB, аккаунт до сих пор не заблокирован.

Как пишут специалисты, события развивались так. Спустя несколько часов после того, как в работе Telegram начали наблюдаться сбои, ориентировочно около 11:00 утра по Москве в ветке обсуждений социальной сети Twitter в официальном аккаунте Дурова дважды появилось одно и то же сообщение якобы от самого лидера Telegram: оно содержало призыв присоединиться к промоакции в рамках "извинительной кампании", инициированной из-за приостановки работы мессенджера. Эта запись мгновенно переманила подписчиков Дурова на фальшивый аккаунт.

При этом аватар и имя владельца были полностью скопированы с официального аккаунта Дурова. Разницу можно было заметить, лишь обратив внимание на само название аккаунта @durhiov вместо оригинального аккаунта — @durov.

Перейдя по ссылке, подписчик попадал на сайт мошенников: ethg.st, домен которого был зарегистрирован всего 2 дня назад, 26 марта. Здесь объявлялась специальная акция, в рамках которой можно было выиграть криптовалюту — 5000 ETH. Чтобы принять участие в лотерее, необходимо было отправить от 0,5 до 5 ETH по адресу, зашифрованному в QR-коде, указанном на сайте. После чего оставалось лишь ждать получения приза в размере от 5 до 100 ETH! При этом тем, кто отправляет больше 1 ETH, мошенники щедро обещали бонус.

Запись об акции в фальшивом аккаунте собрала порядка 1000 лайков и 45 репостов. Этого было достаточно, чтобы за час жулики смогли собрать около 148,364636 ETH или $59 497.

Стоит отметить, что для большей эффективности мошенники использовали разгон поста ботами, что говорит о хорошо спланированной акции и готовности злоумышленников быстро реагировать на события, поднимать посты вверх, "накручивать ажиотаж". Важен и тот факт, что под постом в фальшивом аккаунте было много комментариев от "счастливых победителей", что лишний раз подталкивало остальных к участию в лотерее.

При этом сознательные и более внимательные подписчики Павла Дурова предупреждали других доверчивых подписчиков о том, что те имеют дело с фейком. Однако, как предполагают специалисты, жажда легких денег и доверие к лидеру Telegram, грамотно использованное жуликами, привели к тому, что деньги ушли на счета злоумышленников.

В данном случае использована классическая схема: мошенники сыграли на неприятном инциденте для пользователей Telegram и пообещали им участие в некой промоакции, где они за скромные деньги могут стать обладателями большого денежного приза. Свою роль сыграло доверие к лидеру Telegram, в ветке которого и появился фальшивый аккаунт, внешне никак не отличимый от реальных комментариев Дурова, которые он давал в своем топике.

Отрадно то, что внимательных подписчиков все же оказалось больше, а также тот факт, что они попытались предупредить остальных. Однако на удочку мошенников все же попалось немало людей. Кроме того, до сих пор остается открытым вопрос о том, один ли кошелек использовали мошенники, или сумма ущерба гораздо больше.

Как сообщил позднее в Twitter основатель и глава мессенджера Telegram Павел Дуров, причиной масштабного сбоя 29 марта в работе Telegram в России и странах ЕС стало отключение электричества, подающегося к серверам компании в Европе.

Темы биткоин биткоин курс криптовалюты курс биткоина курс криптовалют биткоин +к доллару биржа криптовалют
Актуальная аналитика
Криптобиржи
NEO: анализ и дальнейший взгляд на смарт-экономику
Практика
"Где был Бог?!" Церковь и кемеровский пожар
Аналитика
Криптовойна: Китай разработает свою криптовалюту
Читательский топ
Ледяная война: удар России по "оборзевшему" Западу будет жестоким
Британия решилась санкционировать госдолг России
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Атлантический совет анонсировал удушение России суперсанкциями
Чем Россия ответит на разбойный арест активов в США
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Ледяная война: удар России по "оборзевшему" Западу будет жестоким

Западные СМИ отмечают, что после атаки в Солсбери началась настоящая холодная война.

Ледяная война: удар России по "оборзевшему" Западу будет жестоким
Британия решилась санкционировать госдолг России
Экономика
Британия решилась санкционировать госдолг России
Мир
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Экономика
Атлантический совет анонсировал удушение России суперсанкциями
Мир
Ледяная война: удар России по "оборзевшему" Западу будет жестоким

Западные СМИ отмечают, что после атаки в Солсбери началась настоящая холодная война.

Ледяная война: удар России по "оборзевшему" Западу будет жестоким
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Мир
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Экономика
Британия решилась санкционировать госдолг России
Экономика
Атлантический совет анонсировал удушение России суперсанкциями
Политика
Боевое крещение: российский танк выдержал удар американской ракеты

В Сирии из американской гаубицы произвели выстрел в российский Т-90.

Боевое крещение: российский танк выдержал удар американской ракеты
Счет 57:3: российские регбисты услышали гимн СССР и разгромили немцев
Спорт
Счет 57:3: российские регбисты услышали гимн СССР и разгромили немцев
Силовые структуры
Последний довод России: почему Запад опять вспомнил о "Мертвой руке"
Мир
Американцы сочли "бумагой" российские Су-35 и МиГ-35
Юрий Кондратьев "Где был Бог?!" Церковь и кемеровский пожар Юрий Кондратьев Харун Яхья "Другим наука": куда заводит дружба с "англичанкой" Харун Яхья Любовь Степушова Олигархи трепещите: Навальный вас сдал Любовь Степушова
Комментарии
СМИ: в Вашингтоне решили игнорировать посла России
СМИ: в Вашингтоне решили игнорировать посла России
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
В школах США запретили разводы и динозавров
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
В Волгограде к Дню Победы поставят памятник офицеру вермахта
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Британия решилась санкционировать госдолг России
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Ледяная война: удар России по "оборзевшему" Западу будет жестоким
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Ледяная война: удар России по "оборзевшему" Западу будет жестоким
Как нелепая Тереза Мэй Евросоюз укрепила
Чем Россия ответит на разбойный арест активов в США
Украина переходит с кирилиці на latinicu
Украина переходит с кирилиці на latinicu
Чем Россия ответит на разбойный арест активов в США
Чем Россия ответит на разбойный арест активов в США
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Промокоды Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался