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Источник Правда.Ру

Суммарно Telegram собрал $1,7 млрд.

Экономика » Криптовалюты

Компании TON Issuer Inc. и Telegram Group Inc. отчитались перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) об итогах нового раунда привлечения средств. Мессенджер привлек $850 млн от 94 инвесторов. Согласно документам, размещенным на сайте SEC, минимальная сумма инвестиции составляла $1 млн.

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Суммарно Павел и Николай Дуровы собрали $1,7 млрд.

Ранее в феврале 2018 года Telegram привлек $850 млн. от 81 инвестора. По данным СМИ, одним из них стал бизнесмен Роман Абрамович, а основатель Qiwi Сергей Солонин и сооснователь "Вимм-Билль-Данна" Давид Якобашвили сами рассказали об участии в проекте.

А в конце февраля стало известно, что Telegram проведет второй раунд привлечения инвестиций в собственную криптовалюту Gram и блокчейн-платформу TON. Тогда потенциальные инвесторы начали получать от Telegram предложения о новых инвестициях. В рамках этого раунда мессенджер намеревался собрать до $1,7 млрд. Как указывалось в документах для инвесторов, раунд состоит из двух этапов - A и B. На этапе А планировал привлечь $850 млн, средняя цена токена в нем составляла $1,33. Параметры этапа B и сроки не прописывались.

Как отмечено в документах SEC, все деньги, которые на данный момент собрал Telegram, будут направлены на развитие мессенджера, его блокчейн-платформы TON и другие цели.

Согласно white paper, уже в I квартале 2018 г. Telegram должен представить сервис для внешней аутентификации пользователей Telegram External Secure ID, который позволит в будущем приобретать криптовалюту без дополнительного подтверждения личности. А во II квартале 2018 г. Telegram обещал запустить тестирование минимальной жизнеспособной версии блокчейн-платформы TON.

За 2017 год на развитие мессенджера Telegram было потрачено $70 млн. Большая часть бюджета - $62 млн - была потрачена на оборудование, поддержку серверов и обеспечение процедуры верификации пользователей.

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