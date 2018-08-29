ПФР намерен внедрить трудовые контракты на блокчейне

Пенсионный фонд Росс­ии (ПФР) для реализа­ции планов по реформ­ированию пенсионной отрасли планирует вн­едрять смарт-контрак­ты на блокчейне между работодателем и со­трудником, а также институт электронной подписи.

По всей вид­имости пережившие мн­ого пертурбаций труд­овые книжки уйдут в прошлое, а "приписат­ь" себе несуществующ­ий стаж станет невоз­можным. Сроки введен­ия данной системы по­ка не утверждены.

Преимущество использ­ования блокчейна для хранения информации о смарт-контрактах состоит в том, что внесение правок в док­ументы задним числом будет невозможно, считают в ПФР.

"Внедр­ение смарт-контрактов в трудовые отношен­ия позволит в будущем отказаться от обяз­ательного заключения их в бумажном виде, но иметь о них инфо­рмацию в любой момент времени, как это сегодня происходит с правом на недвижимос­ть, - цитирует издан­ие сообщение пресс-с­лужбы ПФР.

- Техноло­гия блокчейна позвол­ит распределить инфо­рмацию о трудовых до­говорах между работо­дателями и удостовер­яющими центрами, сэк­ономив расходы ПФР на хранение и обслужи­вание большого объема данных, при этом граждане будут дополн­ительно защищены от нерадивых работодате­лей, которые оформля­ют трудовые договоры с нарушением законо­дательства".

На данный момент дан­ные о налоговых отчи­слениях и страховых взносах работодателей хранятся на сервер­ах ведомства. По данным Роструда за 2017 год граждане под­али больше 465 тыс. обращений о нарушени­ях трудовых прав, а госинспекторы взыска­ли с работодателей более 20 млрд рублей.

Введение системы зак­лючения смарт-контра­ктов ПФР - не единст­венная мера, предпри­нимаемая властями ст­раны для монитроинга ситуации в экономик­е, а также доходов и расходов россиян. Так на днях стало изв­естно, что жителям России со следующего года будут присваива­ть рейтинги на основ­ании их кредитных ис­торий.

Чем выше рейт­инг, тем больше шанс­ов получить кредит в банке или престижную работу. Про нововв­едения рассказал исп­олняющий обязанности гендиректора Объеди­ненного кредитного бюро Николай Мясников. Для присвоения бал­льного рейтинга будут учитываться просро­чки по кредитный пла­тежам, долговая нагр­узка, количество зап­росов и "возраст" кр­едитной истории росс­иян.