Пенсионный фонд России (ПФР) для реализации планов по реформированию пенсионной отрасли планирует внедрять смарт-контракты на блокчейне между работодателем и сотрудником, а также институт электронной подписи.
По всей видимости пережившие много пертурбаций трудовые книжки уйдут в прошлое, а "приписать" себе несуществующий стаж станет невозможным. Сроки введения данной системы пока не утверждены.
Преимущество использования блокчейна для хранения информации о смарт-контрактах состоит в том, что внесение правок в документы задним числом будет невозможно, считают в ПФР.
"Внедрение смарт-контрактов в трудовые отношения позволит в будущем отказаться от обязательного заключения их в бумажном виде, но иметь о них информацию в любой момент времени, как это сегодня происходит с правом на недвижимость, - цитирует издание сообщение пресс-службы ПФР.
- Технология блокчейна позволит распределить информацию о трудовых договорах между работодателями и удостоверяющими центрами, сэкономив расходы ПФР на хранение и обслуживание большого объема данных, при этом граждане будут дополнительно защищены от нерадивых работодателей, которые оформляют трудовые договоры с нарушением законодательства".
На данный момент данные о налоговых отчислениях и страховых взносах работодателей хранятся на серверах ведомства. По данным Роструда за 2017 год граждане подали больше 465 тыс. обращений о нарушениях трудовых прав, а госинспекторы взыскали с работодателей более 20 млрд рублей.
Введение системы заключения смарт-контрактов ПФР - не единственная мера, предпринимаемая властями страны для монитроинга ситуации в экономике, а также доходов и расходов россиян. Так на днях стало известно, что жителям России со следующего года будут присваивать рейтинги на основании их кредитных историй.
Чем выше рейтинг, тем больше шансов получить кредит в банке или престижную работу. Про нововведения рассказал исполняющий обязанности гендиректора Объединенного кредитного бюро Николай Мясников. Для присвоения балльного рейтинга будут учитываться просрочки по кредитный платежам, долговая нагрузка, количество запросов и "возраст" кредитной истории россиян.
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