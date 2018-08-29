Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) разместила заказ на разработку аналитического инструмента для отслеживания операций с криптовалютами на общую сумму 195,5 млн рублей.
Новые функции будут внедрены в Единую информационную систему Росфинмониторинга, которые будут включать в себя аналитический пакет программ, эксклюзивно разрабатываемый несколькими подрядчиками.
Система позволяет добавлять разрозненные сведения о подозреваемых в финансовых преступлениях и находить между ними связи, об этом осведомленный источник сообщил Русской службе BBC.
В соответствии с информацией с сайта госзакупок к концу 2018 года в системе должен появиться механизм получения и обработки информации о транзакциях в биткоинах и электронных кошельках.
При "добавлении фигуранта" в программу, помимо номеров банковского счета, карты и телефона, можно будет указать его электронный кошелек. Карточка "банковский счет" фигуранта также дополнится вкладкой "криптовалюты".
Госконтракт выиграл Институт проблем безопасности и анализа информации (SPI) - разработчик аналитической программы iRule, которую помимо Росфинмониторинга используют силовые органы, кредитные организации и страховые компании и т.д.
Росфинмониторинг и SPI воздержались от комментариев. Росфинмониторинг постоянно критикует криптовалюты, как ненадлежащий вид финансовых операций. Похожая система взаимодействия существует и в США - компания Palantir также является основным разработчиком похожих систем для органов власти, спецслужб, служб безопасности инвестиционных банков и инвестфондов страны.
Согласно информации издания TechCrunch из "конфиденциального документа" программа компании Palantir позволяет объединять разноформатные данные так, что на поверхность всплывают все нестандартные алгоритмы финансовых действий, позволяющие злоумышленникам оставаться в тени.
Благодаря программе Palantir удалось предъявить обвинение в создании одной из крупнейших в истории финансовых пирамид Бернарду Мейдоффу. Для этого были соотнесены финансовые данные за 40 лет.
На самом деле, архитектура криптовалют позволяет находить связи между кошельками через цепочку транзакций. Правоохранительные органы в США и Европе используют это свойство криптовалют для того, чтобы находить соучастников преступлений в том случае, если известен электронный кошелек одного из подозреваемых.
В 2017 году в Дании полиции удалось вычислить наркоторговца, который заказывал запрещенные вещества в даркнете и оплачивал их биткоинами. Из материалов дела следует, что полиция смогла вычислить все транзакции подозреваемого благодаря программе датско-американской компании Chainalysis.
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