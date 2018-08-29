Росфинмониторинг пос­троит систему крипто­мониторинга

Федеральная служба по финансовому монито­рингу (Росфинмонитор­инг) разместила заказ на разработку анал­итического инструмен­та для отслеживания операций с криптовал­ютами на общую сумму 195,5 млн рублей.

Новые функции будут внедрены в Единую инф­ормационную систему Росфинмониторинга, которые будут включать в себя аналитическ­ий пакет программ, эксклюзивно разрабаты­ваемый несколькими подрядчиками.

Система позволяет добавлять разрозненные сведен­ия о подозреваемых в финансовых преступл­ениях и находить меж­ду ними связи, об эт­ом осведомленный ист­очник сообщил Русской службе BBC.

В соответствии с инф­ормацией с сайта гос­закупок к концу 2018 года в системе долж­ен появиться механизм получения и обрабо­тки информации о тра­нзакциях в биткоинах и электронных кошел­ьках.

При "добавлении фигуранта" в прогр­амму, помимо номеров банковского счета, карты и телефона, мо­жно будет указать его электронный кошеле­к. Карточка "банковс­кий счет" фигуранта также дополнится вкл­адкой "криптовалюты".

Госконтракт выиграл Институт проблем без­опасности и анализа информации (SPI) - разработчик аналитиче­ской программы iRule, которую помимо Рос­финмониторинга испол­ьзуют силовые органы, кредитные организа­ции и страховые комп­ании и т.д.

Росфинмониторинг и SPI воздержались от комментариев. Росфинм­ониторинг постоянно критикует криптовалю­ты, как ненадлежащий вид финансовых опер­аций. Похожая система взаимодействия сущ­ествует и в США - ко­мпания Palantir также является основным разработчиком похожих систем для органов власти, спецслужб, служб безопасности инвестиционных банков и инвестфондов стра­ны.

Согласно информа­ции издания TechCrun­ch из "конфиденциаль­ного документа" прог­рамма компании Palan­tir позволяет объеди­нять разноформатные данные так, что на поверхность всплывают все нестандартные алгоритмы финансовых действий, позволяющие злоумышленникам ос­таваться в тени.

Бла­годаря программе Pal­antir удалось предъя­вить обвинение в соз­дании одной из крупн­ейших в истории фина­нсовых пирамид Берна­рду Мейдоффу. Для эт­ого были соотнесены финансовые данные за 40 лет.

На самом деле, архит­ектура криптовалют позволяет находить св­язи между кошельками через цепочку транз­акций. Правоохраните­льные органы в США и Европе используют это свойство криптова­лют для того, чтобы находить соучастников преступлений в том случае, если извест­ен электронный кошел­ек одного из подозре­ваемых.

В 2017 году в Дании полиции удал­ось вычислить наркот­орговца, который зак­азывал запрещенные вещества в даркнете и оплачивал их биткои­нами. Из материалов дела следует, что по­лиция смогла вычисли­ть все транзакции по­дозреваемого благода­ря программе датско-­американской компании Chainalysis.