Базирующийся в Словении облачный сервис для майнинга Nicehash подвергся атаке 6 декабря 2017 года. Хакеры взломали платежную систему и похитили биткоины из кошельков пользователей.
После взлома компания лишилась 4700 BTC, однако сразу же заявила, что вернет клиентам все украденные средства, и постепенно выполняет свое обещание. В рамках этого процесса Nicehash ежемесячно начисляет пострадавшим часть украденных активов.
Nicehash уже вернул пользователям более половины (60%) украденных биткоинов Через две недели сервис восстановил работу, но расследование хакерской атаки всё ещё продолжается.
По словам полиции, это сложный и долгий тип расследований, т. к хакеры чаще всего находятся за границей и используют различные ухищрения и самые современные технологии, чтобы скрыть свое расположение и личности. "Идет сбор информации и другие мероприятия.
Расследование проводится совместно с иностранными коллегами", — заявили представители полиции. Компания Nicehash была основана в 2014 году; она дает возможность арендовать вычислительную мощность для добычи биткоинов.
Это не совсем облачный майнинг в привычном понимании, а скорее биржа мощностей, дающая возможности самостоятельно выбирать оборудование, пул, алгоритм, а также продавать собственные мощности для майнинга криптовалют. На момент кражи стоимость активов достигала $65 млн.
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