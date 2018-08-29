Bank of America патентует "криптохранилище" на блокчейне

Банковский сектор, который ранее активно боролся с криптовалютами, называя их "мыльным пузырем", и "пирамидой Понци", теперь, похоже, пытается урвать часть растущего криптовалютного рынка.

Второй по величине банк США, Bank of America (BofA), подал заявку на получение еще одного патента на разработку защищенной системы криптохранилища в соответствии с патентным документом, опубликованным американским ведомством по патентам и товарным знакам (USPTO).

В патенте, озаглавленном "Теги шифрования на блокчейне", описывается система записи и хранения транзакций, связанных с криптовалютой, которые обрабатываются предприятиями.

Короче говоря, изобретение предлагает систему защиты данных для блокчейн сетей путем реализации шифрования и связывания блоков данных с блоками определенного блокчейна.

Характерно, что над этой системой Bank of America начал работу ещё в 2014 году. В патентной заявке рассматривается одна из возможных перспектив, где криптовалюта широко принята экономикой, но потребители по-прежнему доверяют свои средства инстанциям, таким как банки, а не хранят свои личные ключи самостоятельно.

BofA и ранее предпринимал шаги по внедрению технологии блокчейн, подав около 50 патентов на июнь 2018 года, что делает его, по сообщениям, крупнейшим держателем патентов среди всех компаний, даже опережая технологического гиганта IBM.

"Предприятия могут ежедневно обрабатывать большое количество финансовых транзакций. По мере развития технологий финансовые операции с использованием криптовалюты стали более распространенными.

Для некоторых предприятий может быть вполне рентабельным хранить криптовалюты в безопасном месте", — говорится в документе.

Напомним, что ранее Bank of America неоднократно критиковал Bitcoin, называя его "пузырем" и заявляя, что это "тревожная" платежная система, и что инвесторы не должны оптимистично оценивать свой потенциал как спекулятивные инвестиции.

Более того, в начале года банк запретил клиентам покупать Bitcoin или любую другую криптовалюту с помощью своих кредитных карт.