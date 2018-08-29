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Источник Правда.Ру

В Китае можно пожаловаться на продажу токенов

Экономика » Криптовалюты

Китайская национальная ассоциация интернет-финансов (NIFA), саморегулируемая организация, созданная Народным банком Китая (PBoC), расширила на своей платформе список жалоб, добавив туда "продажу токенов".

В Китае можно пожаловаться на продажу токенов. 391341.jpeg

Теперь пользователи могут сообщать о потенциально незаконной финансовой деятельности в области ICO. Как отмечается на сайте NIFA, "платформа отвечает за сбор отчетов и жалоб в отношении финансовой деятельности в Интернете и передачу соответствующим правительственным учреждениям, которые будут принимать дальнейшие меры в соответствии с действующими правилами после получения отчетов".

Среди направлений, на которые можно жаловаться, перечислены обмен криптовалюты на фиатные деньги и другие криптовалюты, криптовалютные операции прямо или косвенно, предусматривающие регистрацию, торговые, клиринговые и расчетные услуги, страховые услуги для компаний, связанных с криптовалютной деятельностью. Теперь к этому списку добавилась "продажа токенов".

Все это происходит на фоне усиления действий китайских властей по ограничению торговли криптовалютами и ICO. На прошлой неделе основные регулирующие агентства Китая совместно выпустили предупреждение против незаконного сбора средств и торговых операций, связанных с блокчейном и криптовалютами.

Предупреждение было выпущено шестью основными финансовыми регуляторами страны: Народным банком Китая, Комиссией по регулированию банковских операций, Комиссией по регулированию ценных бумаг, Министерством общественной безопасности, Центральной комиссией по киберпространству и Государственной администрацией регулирования рынка.

В совместном заявлении они предупреждали общественность об иностранных ICO, которые стремятся получить китайские инвестиции. 

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