Китайская национальная ассоциация интернет-финансов (NIFA), саморегулируемая организация, созданная Народным банком Китая (PBoC), расширила на своей платформе список жалоб, добавив туда "продажу токенов".
Теперь пользователи могут сообщать о потенциально незаконной финансовой деятельности в области ICO. Как отмечается на сайте NIFA, "платформа отвечает за сбор отчетов и жалоб в отношении финансовой деятельности в Интернете и передачу соответствующим правительственным учреждениям, которые будут принимать дальнейшие меры в соответствии с действующими правилами после получения отчетов".
Среди направлений, на которые можно жаловаться, перечислены обмен криптовалюты на фиатные деньги и другие криптовалюты, криптовалютные операции прямо или косвенно, предусматривающие регистрацию, торговые, клиринговые и расчетные услуги, страховые услуги для компаний, связанных с криптовалютной деятельностью. Теперь к этому списку добавилась "продажа токенов".
Все это происходит на фоне усиления действий китайских властей по ограничению торговли криптовалютами и ICO. На прошлой неделе основные регулирующие агентства Китая совместно выпустили предупреждение против незаконного сбора средств и торговых операций, связанных с блокчейном и криптовалютами.
Предупреждение было выпущено шестью основными финансовыми регуляторами страны: Народным банком Китая, Комиссией по регулированию банковских операций, Комиссией по регулированию ценных бумаг, Министерством общественной безопасности, Центральной комиссией по киберпространству и Государственной администрацией регулирования рынка.
В совместном заявлении они предупреждали общественность об иностранных ICO, которые стремятся получить китайские инвестиции.
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