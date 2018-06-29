Дочка Qiwi запускает криптоинвестиционный банк HASH

Дочерняя компания платежного сервиса Qiwi — Qiwi Blockchain Teсhnologies объявила о запуске инвестиционно-банковского бизнеса на рынках цифровых активов.

Как сообщает "Ъ", Qiwi Blockchain Teсhnologies (QBT) запустила криптоинвестиционный банк HASH, в создании которого участвовали сотрудники Qiwi. При этом, сам банк не является дочерней компанией российского платежного гиганта. Основной акционер группы Qiwi Сергей Солонин пока только рассматривает возможность участия.

Инициатива построена по традиционной схеме инвестиционных банков и включает в себя выявление эффективных проектов и привлечение крупных инвесторов.

Как сообщили участники, новый проект "дочки" платежного сервиса Qiwi не имеет аналогов на российском рынке. HASH помогает компаниям в фандрайзинге, а затем получает свою комиссию после привлечения денежных средств. В роли технологического подрядчика выступает QBT. Банк также занимается оценкой токенов, выводом на цифровой рынок криптопроектов и привлечением в стартапы международных инвестфондов.

По словам руководителя проекта Якова Баринского, на данный момент HASH готовит для вывода на ICO три компании. Договоренности о сотрудничестве достигнута с десятью фондами. В планах банка запустить работу аналитического подразделения.

По мнению экспертов, потребность в новом рынке будет расти с увеличением объема оборота цифровых валют и создания необходимой законодательной базы.