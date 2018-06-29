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Минобороны внедряет блокчейн против хакеров

Экономика » Криптовалюты

Минобороны внедряет технологию блокчейн для выявления электронных атак на  информационную инфраструктуру и защиты баз данных.

Минобороны внедряет блокчейн против хакеров. 388856.jpeg

Для этого создается научная лаборатория на территории строящегося в Анапе военного технополиса "ЭРА".

Информационная безопасность является одним из основных направлений исследований в военном технополисе. По замыслу создателей он станет своеобразным хабом, где будут работать специалисты со всей страны.

У российских военных помимо закрытого сегмента передачи данных, предназначенного для информации особой важности, имеются и ресурсы с доступом к интернету. Их используют для делопроизводства различные хозяйственные департаменты, например, финансовый и жилищного обеспечения. Они потенциально уязвимы для хакерских атак.

По мнению председателя совета Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко, технология блокчейн является эффективным современным инструментом, который уже широко применяется гражданскими организациями и может пригодиться военным.

"Вирусы изменяют код программного обеспечения или данных и стараются замаскировать этот факт от программ контролеров целостности данных. Блокчейн в силу свой природы может являться хранилищем эталонного кода и обеспечивать независимую верификацию и достоверность данных/кода. На мой взгляд, Минобороны во многих вопросах IT сегодня является драйвером исследований, и это полезно для всей отрасли", - подчеркивает Клименко.

Открытие комплекса запланировано на сентябрь нынешнего года, но исследования уже ведутся в дистанционном режиме. 

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