Криптобиржа Huobi расширияет свое присутствие в Европе и открывает офис в Лондоне, где займется внебиржевым трейдингом уже в третьем квартале этого года.
Как отмечает биржа, выход на британский рынок обеспечит улучшенный доступ к европейским финансовым рынкам, а также обеспечит доступ криптостартапам к возможностям Huobi Labs и Huobi Ecosystem Fund.
Лондон был выбран в качестве первого офиса в Европе неслучайно - город является глобальным финансовым центром и крупнейшим центром торговли криптовалютами с активным блокчейн-сообществом.
Huobi подчеркивает, что "Рост UK Huobi в Великобритании будет обусловлен наличием высококвалифицированных и талантливых сотрудников в финансовой и технологической сферах и быстро развивающимся рынком".
Руководителем станет директор биржи Houbi UK Лестер Ли и старший советник и начальник отдела контроля за соблюдением законодательства Huobi UK Джош Гудбади.
По данным coinmarketcap.com, криптобиржа Huobi занимает 3 место по среднесуточному объему торгов с оборотом $564.7 млн.
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