Huobi открывает офис в Лондоне для внебиржевого трейдинга

Криптобиржа Huobi расширияет свое присутствие в Европе и открывает офис в Лондоне, где займется внебиржевым трейдингом уже в третьем квартале этого года.

Как отмечает биржа, выход на британский рынок обеспечит улучшенный доступ к европейским финансовым рынкам, а также обеспечит доступ криптостартапам к возможностям Huobi Labs и Huobi Ecosystem Fund.

Лондон был выбран в качестве первого офиса в Европе неслучайно - город является глобальным финансовым центром и крупнейшим центром торговли криптовалютами с активным блокчейн-сообществом.

Huobi подчеркивает, что "Рост UK Huobi в Великобритании будет обусловлен наличием высококвалифицированных и талантливых сотрудников в финансовой и технологической сферах и быстро развивающимся рынком".

Руководителем станет директор биржи Houbi UK Лестер Ли и старший советник и начальник отдела контроля за соблюдением законодательства Huobi UK Джош Гудбади.

По данным coinmarketcap.com, криптобиржа Huobi занимает 3 место по среднесуточному объему торгов с оборотом $564.7 млн.