Что ждет криптовалюту Tkeycoin на Азиатском рынке

В ряде зарубежных СМИ недавно прошла информация, что азиатские финансовые корпорации и крупные инвестфонды проявляют повышенный интерес к российскому ICO Tkeycoin. Поскольку мы внимательно следим за развитием перспективного блокчейн проекта, о котором недавно упоминали в одной из наших публикаций, то решили прояснить ситуацию и рассказать о результатах нашим читателям.

Почему проектом Tkeycoin интересуются страны Азии

Тогда как Европа быстро стареет, в Азии, где живёт свыше 4,5 млрд человек, средний возраст потребителя составляет всего 30 лет. Молодые люди — это самые активные пользователи мобильных технологий, включая сферу онлайн-платежей, у которых смартфоны и планшеты — это зачастую единственные устройства для выхода в Интернет. Эксперты Google говорят, что на азиатском рынке к 2020 году рост коммерческих онлайн-продаж достигнет значения в $1,7 трлн., а суммарный оборот мобильных платежей вырастет до $47 трлн. Это означает, что в прогнозируемых условиях будут стремительно развиваться платёжные сервисы. Именно поэтому азиатских инвесторов заинтересовала инновационная разработка проекта Tkeycoin — криптографический блокчейн протокол, позволяющий со смартфона оплачивать криптовалютой любые товары и услуги, как онлайн, так и оффлайн: в кафе, магазине, всюду, где сегодня люди платят пластиковой картой. Внедрение технологии мобильных платежей Tkeycoin в финансовую сферу азиатских стран позволит банкам и платежным системам сэкономить миллионы долларов. Пользователям станут доступны совершенно новые, не только более быстрые и безопасные, но и более удобные способы оплаты, ведь карта не всегда бывает под рукой, а телефон находится с человеком 24 часа в сутки.

Азиатские перспективы проекта Tkeycoin

Если компания Tkeycoin найдёт точки соприкосновения в переговорах с ведущими азиатскими фондами, то получит возможность привлечь в свой проект впечатляющие инвестиции, по некоторым оценкам, в объеме десятков миллионов долларов США. Одновременно это позволит проекту занять свободную нишу мобильных платежей на самом перспективном рынке мира и закрепиться там на одной из лидирующих позиций. Произойдет это, или нет, мы узнаем с вами не сегодня, и не завтра, но точно в среднесрочной перспективе.