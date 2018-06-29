Эта сделка интересна и нужна Amazon, так как компания хочет расширить свои направления бизнеса и войти плотно в аптечный бизнес и, в целом, в тему здравоохранения и фармацевтики.
Частная компания PillPack занимается поставкой лекарств людям, регулярно нуждающимся в неоднократном приеме медицинских препаратов в течение дня, выписанных по рецепту врачей.
С такими проблемами сталкиваются больные диабетом, ожирением или гипертонией. Сервис PillPack доставляет покупателям препараты по рецепту, упакованные для приёма в определённое время. У PillPack есть лицензии по работе во всех 50 штатах.
Финансовые условия сделки пока не разглашаются. PillPack была основана в 2013 году. Сумма инвестиций в компанию составила $118 млн, а в 2017-м ее годовая выручка превысила $100 млн.
В том же году журнал Forbes внес PillPack в список "миллиардных стартапов". Ожидается, что сделка завершится во второй половине этого года, пишет WSJ. В апреле 2018 года, по данным CNBC, покупку PillPack рассматривал крупный американский ритейлер Walmart.
Возможная сделка оценивалась в $1 млрд. На фоне новостей о выходе Amazon на фармацевтический рынок акции нескольких поставщиков лекарств упали: акции CVS Health и Alliance Walgreens Boots Alliance потеряли по 7%.
В 2017 году Amazon получила разрешение на онлайн-торговлю медицинским оборудованием и препаратами в 12 штатах. Amazon хочет создать из нового небольшого пока направления- фармбизнеса крупного поставщика товаров в больницы и клиники США, которые могли бы конкурировать с дистрибьюторами товаров.
Amazon сотрудничает с финансовыми холдингами JP Morgan Chase и Berkshire Hathaway. По их мнению, цены на лекарства в США растут слишком быстро, что сдерживает рост экономики. Совместно компании разрабатывают новую стратегию для снижения цен на медикаменты и улучшения качества предоставляемых услуг.
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