Криптобиржа Bithum снизила потери от хакерской атаки

Южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb заявила, что она почти вдвое уменьшила потери, связанные с недавним хакерским взломом.

20 июня в результате хакерского взлома у биржи было украдено $31.3 млн. Позднее Bithumb сообщила, что работает с другими криптовалютными биржами и посредниками, чтобы предотвратить дальнейшие потери и возвратить средства.

Биржа акцентировала внимание, что хранит средства компании и средства клиентов отдельно друг от друга и уточнила, что заявленные Корейскому агентству по вопросам Интернета и безопасности (KISA) потери в размере $31.3 млн (35 млрд корейских вон) в конечном итоге будут снижены за счет действий биржи.

Сегодня криптобиржа заявила, что ей удалось сократить этот ущерб до $17 млн (19 миллиардов вон) в рамках сотрудничества, озвученного ранее.

Криптобиржа также раскрыла, какие монеты были украдены. Так, были похищены вклады пользователей в 11 различных криптовалютах. Большая часть из них хранилась в биткоинах — 2 016 BTC (более $12 млн), 2 219 ETH ($950 тысяч), 692 BCH ($487 тысяч), 5,2 млн XRP ($2,4 млн).

Остальная часть похищенного состоит из менее известных криптовалют, среди которых с точки зрения сумм похищенного, можно выделить токены Aelf, Golemи KyberNetwork.

Bithumb подчеркивает, что расследование инцидента продолжается, поэтому криптобиржа сохраняет ограничения на ввод и вывод средств. О сроках возобновления полноценного обслуживания не сообщается.

К расследованию инцидента, как сообщалось ранее, присоединились Корейская комиссия связи, KISA и Национальное полицейское агентство.﻿