ETC планируют хардфорк для устранения "бомбы сложности"

Разработчики ETC планируют хардфорк для устранения "бомбы сложности" в своем коде. Изменение затронет блок 5 900 000.

Все пользователи блокчейна Ethereum Classic должны будут обновить кошельки для отключения функции, которая повышает сложность майнинга перед переходом на новый алгоритм консенсуса.

Разработчики Эфириума утверждают, что системы PoS более энергоэффективны, чем системы PoW. Однако Энтони Лусарди (Anthony Lusardi), разработчик и директор ETC Cooperative, сообщества по развитию и маркетингу протокола, утверждает, что это просто очередное ключевое разногласие между пользователями Эфириума и Ethereum Classic.

Именно поэтому он считает удаление "бомбы" еще одним способом для сообщества ETC дистанцироваться от блокчейна Эфириума, к чему оно стремится с момента отделения летом 2016 года.

"Исходя из настроений большинства участников сообщества, доказательство работы, по-видимому, является самым децентрализованным подходом к достижению консенсуса", — сказал Лусарди в интервью.

"Предлагается множество новых алгоритмов, таких как доказательство доли, делегированное доказательство доли и прочие. В рамках нашего сообщества мы не уверены, что эти более новые версии консенсуса децентрализованы, и мы опасаемся, что они могут быть более централизованными, чем доказательство работы".

Нынешнее решение Ethereum Classic восходит к началу дискуссии на тему "бомбы сложности" еще в 2016 году после краха проекта DAO. Тогда ошибку спровоцировал хардфорк Эфириума и появление Ethereum Classic.

В январе 2017 года сообщество ETC осуществило форк, чтобы отложить "взрыв бомбы" и обеспечить себе дополнительное время для дискуссий.

Лусарди отмечает, что система PoS была изучена за прошедшие два года. Он утверждает, что системы PoW сильнее сопротивляются централизации, потому что для добычи требуется непрерывная инфраструктурная инвестиция в оборудование.

И наоборот, как только участник достигает "экономического большинства" в системе с доказательством доли, то "его ничто не может остановить".

Разработчик Ethereum Classic Коди Бернс (Cody Burns) говорит: "Вся суть заключается в том, что вы вкладываете в систему сколько можете, чтобы приобрести долю в ней, а банки и крупные учреждения владеют гораздо большими суммами капитала по сравнению с обычными участниками.

Мы бы потратили следующие четыре или пять лет, просто заново изобретая современную финансовую систему, которую мы имеем сейчас. Те же актеры, те же игроки".

Хардфорки уже показывали свой противоречивый характер в прошлом из-за риска разветвления сети в случае, если майнеры не обновят кошельки или какие-то пользователи решат продолжить работу в сети со старым кодом.

Однако Лусарди, Артамонов и Бернс не считают, что предстоящий форк будет сложным или спровоцирует технические проблемы, поскольку большинство узлов и майнеров уже обновили свое программное обеспечение еще три месяца назад.

Технологическая компания IOHK, один из ключевых разработчиков Ethereum Classic три недели назад выпустила клиент Mantis V1.1 с учетом новых требований, поэтому у его пользователей было достаточно времени для обновления, отметил менеджер компании Кевин Лорд (Kevin Lord).

Разработчики отметили, что теоретически биржи могут быть не в курсе форка, но предполагают это маловероятным. Лорд отметил, что он рекомендует пользователям самостоятельно контролировать свои закрытые ключи и не хранить свои токены на биржах.

Предполагается, что форк принесет пользу сообществу, а не только устранит потенциальные трудности с майнингом, связанные с "бомбой". В частности сократится время, необходимое для создания блока.

"Сейчас нам в среднем необходимо 26 секунд на создание блока, мы надеемся, что форк уменьшит его до 14 секунд", — говорит Бернс.