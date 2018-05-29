В Баварии продали конфискованную крипту за миллионы евро

Прокуратура федеральной земли Бавария продала конфискованные криптовалюты на сумму в €12 млн ($13.9 млн). Это новый рекорд в Германии.

Все было продано было 1312 Bitcoin (BTC), 1399 Bitcoin Cash, 1312 Bitcoin Gold и 220 Ethereum. Средства были конфискованы в ходе расследования уголовного дела о деятельности онлайн-магазина “Lesen und Lauschen”, нелегально продававшего электронные и аудио-книги, принимая в качестве платежа за каждый товар всего несколько центов.

Как писала Der Tagesspiegel, платформой воспользовалось около 30 000 человек. Операторы уже заблокированного сайта были арестованы в июне 2017 года. Государство получило донасчиленных налогов и других платежей на $14 млн от общей суммы реализации криптовалюты.

Конфискованные в ходе расследований криптовалютные средства были распроданы за 2 месяца в результате 1600 индивидуальных транзакций. Прокуратура решила провести быструю распродажу, мотивируя это высокой волатильностью криптовалютных активов.

Однако эксперты рынка свидетельствуют, что такая политика могла оказать дополнительное негативное влияние на рынок криптовалют. Ранее "Правда.Ру" писала, что Служба маршалов США выручила в начале года $40 млн от продажи конфискованных 3812 BTC.

В прошлом году болгарская полиция конфисковала 213 519 BTC в ходе расследования деятельности преступной группы, пользовавшейся услугами коррумпированных таможенных служащих.

На тот момент данная сумма составляла $3.3 млрд – этого хватило бы для того, чтобы выплатить одну пятую национального долга Болгарии (сегодня она эквивалентна $1.5 млрд при курсе биткоина в $7119).

Таким образом правовые структуры различных стран еще до признания природы криптовалют взыскивают их и получают доходы, что положительно сказывается на формировании правового поля вокруг этих монет.