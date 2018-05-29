Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В Баварии продали конфискованную крипту за миллионы евро

Экономика » Криптовалюты

Прокуратура федеральной земли Бавария продала конфискованные криптовалюты на сумму в €12 млн ($13.9 млн). Это новый рекорд в Германии.

В Баварии продали конфискованную крипту за миллионы евро. 387426.jpeg

Все было продано было 1312 Bitcoin (BTC), 1399 Bitcoin Cash, 1312 Bitcoin Gold и 220 Ethereum. Средства были конфискованы в ходе расследования уголовного дела о деятельности онлайн-магазина “Lesen und Lauschen”, нелегально продававшего электронные и аудио-книги, принимая в качестве платежа за каждый товар всего несколько центов.

Как писала Der Tagesspiegel, платформой воспользовалось около 30 000 человек. Операторы уже заблокированного сайта были арестованы в июне 2017 года. Государство получило донасчиленных налогов и других платежей на $14 млн от общей суммы реализации криптовалюты.

Конфискованные в ходе расследований криптовалютные средства были распроданы за 2 месяца в результате 1600 индивидуальных транзакций. Прокуратура решила провести быструю распродажу, мотивируя это высокой волатильностью криптовалютных активов.

Однако эксперты рынка свидетельствуют, что такая политика могла оказать дополнительное негативное влияние на рынок криптовалют. Ранее "Правда.Ру" писала, что Служба маршалов США выручила в начале года $40 млн от продажи конфискованных 3812 BTC.

В прошлом году болгарская полиция конфисковала 213 519 BTC в ходе расследования деятельности преступной группы, пользовавшейся услугами коррумпированных таможенных служащих.

На тот момент данная сумма составляла $3.3 млрд – этого хватило бы для того, чтобы выплатить одну пятую национального долга Болгарии (сегодня она эквивалентна $1.5 млрд при курсе биткоина в $7119).

Таким образом правовые структуры различных стран еще до признания природы криптовалют взыскивают их и получают доходы, что положительно сказывается на формировании правового поля вокруг этих монет.

Пугающие теории о Луне
 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы биткоин биткоин курс криптовалюты курс биткоина курс криптовалют биткоин +к доллару биржа криптовалют
Обсудить
Актуальная аналитика
Криптобиржи
Анализ цен BTC, Ethereum, Ripple
Как отстоять права
Вся правда о "фейках"
Мир
СМИ: британские ВВС - самые грозные в мире на десятилетия
Читательский топ
СМИ Китая: Россия сорвала продажу украинских Ту-160 Пекину
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
Почему американцы бегут из Калифорнии
MH17: с компенсациями - не к нам, с санкциями - давно не было
Китай официально обвинил США во вторжении
Новости Все >
В Киев прибыл президент Германии Штайнмайер
Чтобы непогода не застала врасплох: 30 мая объявлен "желтый" уровень опасности
Не нужен нам берег турецкий: ВЦИОМ рассказал о том, где отдохнут россияне
На Украине рассказали о "проблемах" России с Крымским мостом
Специалисты назвали самый надежный и крепкий смартфон
Футуролог Митио Каку: человек обретет бессмертие совсем скоро
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
СМИ Китая: Россия сорвала продажу украинских Ту-160 Пекину

Китайские эксперты заявили о том, что пока страна не имеет на вооружении межконтинентальных стратегических бомбардировщиков, поэтому вопрос оснащения остается открытым.

СМИ Китая: Россия сорвала продажу украинских Ту-160 Пекину
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
США и Канада
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
США и Канада
Почему американцы бегут из Калифорнии
Политика
MH17: с компенсациями - не к нам, с санкциями - давно не было
США и Канада
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе

Boeing F-15C Eagle считается лучшим истребителем завоевания воздушного превосходства. Но его срок службы истекает... Что придумали наши вероятные противники?

СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
MH17: с компенсациями - не к нам, с санкциями - давно не было
Политика
MH17: с компенсациями - не к нам, с санкциями - давно не было
Мир
Убивших россиян сирийских боевиков тренировали США
Мир
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
Экономика
Попавшие под санкции олигархи хотят взять деньги с народа

Руководство En+ Group обратилось к правительству России с просьбой предоставить  льготы на энергорынке. 

Попавшие под санкции олигархи хотят взять деньги с народа
Китай официально обвинил США во вторжении
Мир
Китай официально обвинил США во вторжении
Политика
Глава Якутии объявил об отставке по собственному желанию
Мир
СМИ: Турция променяла американский F-35 на российский Су-57
Станислав Варыханов Вся правда о "фейках" Станислав Варыханов Соломон Соловьев Астролог: рожденные 29.05 обаятельны Соломон Соловьев Дарья Касьянова То, что вы не знаете об окрошке Дарья Касьянова
Комментарии
"Мадам с косой" для Порошенко придет из Геническа
Болгария в шоке: вслед за Радевым к Путину едет Борисов
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
"Мадам с косой" для Порошенко придет из Геническа
"Нужен переворот и мощь НАТО": Навальный на Украине объявлен предателем
Сенсация: Христа истязал Гитлер
Сенсация: Христа истязал Гитлер
Сенсация: Христа истязал Гитлер
Сенсация: Христа истязал Гитлер
Сенсация: Христа истязал Гитлер
Сенсация: Христа истязал Гитлер
Сенсация: Христа истязал Гитлер
"Нужен переворот и мощь НАТО": Навальный на Украине объявлен предателем
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
Определено, откуда придет удар по НАТО
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
"Нужен переворот и мощь НАТО": Навальный на Украине объявлен предателем
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
"Нужен переворот и мощь НАТО": Навальный на Украине объявлен предателем
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
Мир
СМИ: британские ВВС - самые грозные в мире на десятилетия

К 2030 году самые мощные воздушные силы в мире будут принадлежать хорошо зарекомендовавшим себя в этой области странам - США, России и Великобритании.

СМИ: британские ВВС - самые грозные в мире на десятилетия
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
США и Канада
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
Почему американцы бегут из Калифорнии
США и Канада
Почему американцы бегут из Калифорнии
Как Россия спохватилась и сделала ставку на ЧВК
Мир
Как Россия спохватилась и сделала ставку на ЧВК
Как была запущена вторая "холодная война"
США и Канада
Как была запущена вторая "холодная война"
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Евросоюз
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Достоевский - Макрону: "Не брат ты мне"
Евросоюз
Достоевский - Макрону: "Не брат ты мне"
США - государство-террорист номер один. Доказательства
США и Канада
США - государство-террорист номер один. Доказательства
Когда Прибалтика станет нищей
Прибалтика
Когда Прибалтика станет нищей
Генералы требовали от Кеннеди начала ядерной войны. Как это было
США и Канада
Генералы требовали от Кеннеди начала ядерной войны. Как это было
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался