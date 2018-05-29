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Источник Правда.Ру

Пять японских компаний планируют работать с криптовалютой

Экономика » Криптовалюты

Money Forward Inc, Drecom Co. Ltd., Yamane Medical Corporation, Daiwa Securities Group, Adways Inc Avex Inc, акции которых торгуются на Токийской фондовой бирже, раскрыли планы по работе в криптовалютной индустрии — они присоединяются к другим открытым акционерным компаниям, которые ранее объявили о планах по запуску криптобирж — SBI Group, Line Corp и Yahoo! Japan.

Пять японских компаний планируют работать с криптовалютой. 387414.jpeg

Оператор приложения по управлению расходами Money Forward Inc сделал два заявления, касающихся криптовалютной индустрии.

Компания утверждает, что "благодаря быстрому росту с 2012 года, стала одним из самых востребованных технологических стартапов, а количество пользователей ее приложения приближается к 5.5 миллионам".

Компания создала дочернее предприятие Money Forward Financial: "Money Forward Financial Co., Ltd. ("MF Financial") запустит СМИ, специализирующееся на криптовалютах и блокчейне летом этого года, а затем планирует открыть криптовалютную биржу до конца 2018 года".

И обнародовала план по сотрудничеству с 20 криптовалютными биржами в Японии и за рубежом для предоставления криптотрейдерам решений по бухгалтерскому учету их операций.

Фирма уже сотрудничает со криптобиржами Bitflyer, Coincheck и Zaif и находится в процессе обсуждения условий партнерства с Btcbox, Bitbank, Quoine и Fisco. Drecom Co. Ltd. занимается разработкой и продвижением развлекательного контента для мобильных и персональных компьютеров приложений.

Компания объявила об изменениях в своем уставе, которые позволят ей открыть криптовалютные дочерние компании. Эти изменения позволяют компании начать работу в области "обмена виртуальной валюты", в частности в сфере "планирования, эксплуатации и управления биржами, связанными с виртуальными валютами".

Кроме того, компания планирует предлагать расчетное обслуживание для криптовалют. Yamane Medical Corporation работает в сфере сестринского и персонального ухода за пожилыми людьми. По данным Bloomberg, японская фирма "управляет центром по уходу на дому за пожилыми людьми под названием Nagoya Residence".

Компания планирует внести изменения в свой устав и добавить возможность ведения бизнеса в криптовалютной индустрии. По данным Minkabu Press, поправки будут включать "обеспечение работы системы и осуществление консультаций в области виртуальных валют", а также работу "криптовалютной биржи".

Adways Inc — это международная компания по продвижению мобильных приложений, основной деятельностью которой является предоставление рекламных услуг, также объявила об изменениях в своем уставе, которые будут обсуждаться на следующем годовом собрании акционеров.

"Компания должна приложить усилия для создания новых предприятий", — говорится в официальном сообщении. "Под бизнесом, связанным с виртуальными валютами, подразумевается криптовалютная биржа, работающая в соответствии с законом о платежных средствах".

Этот закон вступил в силу в Японии в апреле прошлого года и легализовал криптовалюты в качестве официального платежного средства. Он также требует от всех бирж получения лицензии на работу от финансового регулятора страны FSA. Avex Inc — конгломерат индустрии развлечений и один из крупнейших музыкальных и звукозаписывающих концернов в Японии, также представлена в сегментах аниме, видеоигры и концертная деятельность.

Avex объявила о намерении создать "виртуальную биржу криптовалют" путем внесения поправок в свой устав. Daiwa Securities Group, одна из крупнейших японских брокерских компаний по ценным бумагам также назвала возможным выход на рынки криптовалюты в обозримой перспективе.

В официальном сообщении компании сказано, что "у компании есть хорошая возможность создать полезную криптовалютную платформу в случае соблюдения всех необходимых законов".

В настоящее время в Японии работают 16 лицензированных криптобирж. Еще восемь заявок находятся на рассмотрении в FSA. Кроме того, недавно агентство сообщило, что около 100 компаний подали заявку на лицензирование криптовалютных бирж, включая Line Corp и Yahoo! Japan.

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