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В Шотландии лечат криптовалютную зависимость

Экономика » Криптовалюты

В Шотландии Castle Craig Hospital больница, специализирующаяся на лечении зависимостей, начала принимать криптозависимых пациентов.

В Шотландии лечат криптовалютную зависимость. 387412.jpeg

Сотрудники медицинского центра утверждают, что криптоторговля уже выявляется как поведенческая зависимость и "больные" проявляют все признаки невротических состояний, свойственных этому виду заболеваний.

Еще один медицинский центр West Linton использует методы, успешно применяемые при лечении зависимостей от азартных игр, примененяя их к одержимым криптотрейдерам и учит их жить без торговли в Интернете.

Крис Берн, врач с многолетней практикой лечения от игровой зависимости, сказал: "Высокий риск, колеблющегося криптовалютного рынка несет игроку проблемы. Это ведет к возбуждению и выходу из реальности.

Например, биткойн сильно волотилен, и приносит как огромные прибыли, так и убытки". Тони Марини, еще один терапевт зависимостей, опирается на свои собственные привычки к азартным играм и кокаину, чтобы рассказать о них и понять, что делают наркоманы: "Я прошел через это сам, мой опыт наркомании дает мне понимание и сочувствие к другим, у кого есть та же проблема".

Согласно статистическим данным addiction. com, от трех до пяти из ста игроков или биржевых трейдеров сталкиваются с зависимостью от своей деятельности, что применимо и к криптотрейдингу.

Большинство людей инвестируют или спекулируют с деньгами, которыми они располагают. Но трейдеры выстраивают достаточно сложные торговые стратегии и порой теряют серьезные деньги.

И, если в случае торгов реальными активами случаи катастрофических финансовых неудач участники рынка стараются купировать за счет инвестиций в стабильные активы, то гиперволатильность криптовалют становится причиной потери зависимыми криптотрейдерами своих домов и сбережений.

Криптобиржа Bitgrail потеряла миллионы долларов Nano и часть участников понесли серьезные потери, а некоторые пользователи Reddit признавались, что потеряли сбережения на обучения в колледже.

Многие пользователи соцсетей обсуждают свою неспособность торговать криптовалютой, не превращая ее в нездоровую привычку и жалуются на отсутствие самоконтроля, качество жизни и в некоторых случаях сравнивают с испытанной ими зависимостью от наркотиков.

Торговля криптовалютами может нравиться людям из группы риска возникновения зависимостей, с повышенной привыкаемостью, сказала Марини.

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