Intel подал патент-заявку на новый способ майнинга

Intel подал патент-заявку на новый способ распределенного майнинга. Она опубликована Бюро по регистрации патентов и товарных знаков США. В ней компания излагает метод, в рамках которого распределенные реестры автоматически сегментируются и обновляются, причем процессор может самостоятельно проверять, что новые блоки действительны и могут быть внесены в реестр.

Этот способ отличается от традиционного метода майнинга, применяемого в таких блокчейнах как Биткоин, в рамках которого участники полагаются на сеть конкурирующих узлов для верификации и записи транзакций в обмен на вознаграждения.

В заявке объясняется, что некоторые из этих систем распределенного реестра (DLS) также могут быть блокчейнами, однако между двумя этими связанными технологиями делается различие.

В соответствии с патентной заявкой, физические компьютеры должны быть предварительно запрограммированы с определенными параметрами, чтобы они могли определить, какой блок может быть подтвержден. Описывается и проблема масштабирования, с которой столкнулось большинство популярных блокчейнов.

Intel утверждает, что распределенные реестры могут быть не самой эффективной формой хранения данных: "Распределенные реестры имеют проблемы с масштабируемостью.

Когда все агенты проверки в DLS должны иметь копию всех транзакций, все транзакции должны быть переданы всем агентам проверки. Эти транслируемые транзакции способствуют созданию чрезмерного количества сообщений в сети".

Из-за большого количества подобных сообщений система распределенного реестра может столкнуться со "значительными проблемами с хранением" и "проблемами с масштабированием".

Intel и ранее подавал заявки на патенты на инструменты, связанные с технологией блокчейна и криптовалютами. В апреле компания подала патентную заявку на акселератор майнинга криптовалют, в марте — на разработку блокчейн-системы для защиты авторских прав на цифровые изображения.

iExec и Intel создают блокчейн-решение для защиты от несанкционированного доступа, а в прошлом году компания объявила, что тестирует блокчейн-платформу для обмена активами.