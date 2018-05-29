Intel подал патент-заявку на новый способ распределенного майнинга. Она опубликована Бюро по регистрации патентов и товарных знаков США. В ней компания излагает метод, в рамках которого распределенные реестры автоматически сегментируются и обновляются, причем процессор может самостоятельно проверять, что новые блоки действительны и могут быть внесены в реестр.
Этот способ отличается от традиционного метода майнинга, применяемого в таких блокчейнах как Биткоин, в рамках которого участники полагаются на сеть конкурирующих узлов для верификации и записи транзакций в обмен на вознаграждения.
В заявке объясняется, что некоторые из этих систем распределенного реестра (DLS) также могут быть блокчейнами, однако между двумя этими связанными технологиями делается различие.
В соответствии с патентной заявкой, физические компьютеры должны быть предварительно запрограммированы с определенными параметрами, чтобы они могли определить, какой блок может быть подтвержден. Описывается и проблема масштабирования, с которой столкнулось большинство популярных блокчейнов.
Intel утверждает, что распределенные реестры могут быть не самой эффективной формой хранения данных: "Распределенные реестры имеют проблемы с масштабируемостью.
Когда все агенты проверки в DLS должны иметь копию всех транзакций, все транзакции должны быть переданы всем агентам проверки. Эти транслируемые транзакции способствуют созданию чрезмерного количества сообщений в сети".
Из-за большого количества подобных сообщений система распределенного реестра может столкнуться со "значительными проблемами с хранением" и "проблемами с масштабированием".
Intel и ранее подавал заявки на патенты на инструменты, связанные с технологией блокчейна и криптовалютами. В апреле компания подала патентную заявку на акселератор майнинга криптовалют, в марте — на разработку блокчейн-системы для защиты авторских прав на цифровые изображения.
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