Хакеры вымогают у канадских банков по $1 млн в криптовалюте

Хакеры взломали системы двух ведущих канадских банков - Bank of Montreal (BMO) и дочернего банка Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) - интернет-банк Simplii Financial.

Согласно сообщениям банков, была нарушена безопасность клиентских данных, в общей сложности под угрозой оказались данные примерно 90 тыс. клиентов.

Так, банк BMO, занимающий четвертое место в Канаде по объему активов, рассказал, что под угрозой оказалась информация о "менее чем 50 тыс клиентов". А интернет-банк Simplii заявил об утечке информации о примерно 40 тыс клиентов.

Хакеры требуют по $1 млн с каждого банка в криптовалюте за неразглашении информации. В противном случае они угрожают опубликовать украденные сведения. В качестве подтверждения к письмам прилагались незашифрованные имена, номера социального страхования и ответы на контрольные вопросы ряда клиентов.

Как передает телеканал CBC, хакеры направили письма не только банкам, но и канадским СМИ, которых проинформировали о взломе.

Кроме того, нарушители описали, как именно им удалось провести кибератаку.

CIBC пообещал вернуть деньги всем клиентам своего дочернего банка Simplii, если они пострадают в результате мошеннических действий, связанных с утечкой данных.

В тоже время пресс-служба банка BMO подчеркнула, что пока у нее нет достоверного подтверждения утечки. При этом банк считает, что оба случая связаны, а шантажисты находятся за пределами Канады.

"Мы придерживаемся принципа, что нельзя платить мошенникам. Мы стремимся защитить своих клиентов и помочь им", - заявил CTV News представитель BMO Поль Гаммаль.

Королевская канадская конная полиция объявила, что ведется расследование.

Как отмечает IT World Canada, банки страны редко признают факты взлома или иные инциденты, связанные с кибербезопасностью. Toronto-Dominion Bank сообщил, что данные его клиентов, по всей видимости, вне угрозы. Royal Bank of Canada и Bank of Nova Scotia неответилиназапросыСМИ.

Возможно, именной по этой причине хакеры отправили письма, информирующие о взломе систем двух банков, канадским СМИ, чтобы получить широкий общественный резонанс.