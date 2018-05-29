Хакеры взломали системы двух ведущих канадских банков - Bank of Montreal (BMO) и дочернего банка Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) - интернет-банк Simplii Financial.
Согласно сообщениям банков, была нарушена безопасность клиентских данных, в общей сложности под угрозой оказались данные примерно 90 тыс. клиентов.
Так, банк BMO, занимающий четвертое место в Канаде по объему активов, рассказал, что под угрозой оказалась информация о "менее чем 50 тыс клиентов". А интернет-банк Simplii заявил об утечке информации о примерно 40 тыс клиентов.
Хакеры требуют по $1 млн с каждого банка в криптовалюте за неразглашении информации. В противном случае они угрожают опубликовать украденные сведения. В качестве подтверждения к письмам прилагались незашифрованные имена, номера социального страхования и ответы на контрольные вопросы ряда клиентов.
Как передает телеканал CBC, хакеры направили письма не только банкам, но и канадским СМИ, которых проинформировали о взломе.
Кроме того, нарушители описали, как именно им удалось провести кибератаку.
CIBC пообещал вернуть деньги всем клиентам своего дочернего банка Simplii, если они пострадают в результате мошеннических действий, связанных с утечкой данных.
В тоже время пресс-служба банка BMO подчеркнула, что пока у нее нет достоверного подтверждения утечки. При этом банк считает, что оба случая связаны, а шантажисты находятся за пределами Канады.
"Мы придерживаемся принципа, что нельзя платить мошенникам. Мы стремимся защитить своих клиентов и помочь им", - заявил CTV News представитель BMO Поль Гаммаль.
Королевская канадская конная полиция объявила, что ведется расследование.
Как отмечает IT World Canada, банки страны редко признают факты взлома или иные инциденты, связанные с кибербезопасностью. Toronto-Dominion Bank сообщил, что данные его клиентов, по всей видимости, вне угрозы. Royal Bank of Canada и Bank of Nova Scotia неответилиназапросыСМИ.
Возможно, именной по этой причине хакеры отправили письма, информирующие о взломе систем двух банков, канадским СМИ, чтобы получить широкий общественный резонанс.
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