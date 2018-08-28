PwC назвал препятствия для распространения блокчейна

По данным исследования, опубликованного аудиторской фирмой PricewaterhouseCoopers (PwC), неопределенность и недоверие регулирующих органов являются серьезными препятствиями для использования блокчейна между предприятиями.

PwC опросил 600 руководителей из 15 стран о потенциале блокчейна и собственных разработках в этом направлении. В исследовании приняли участие руководители из Австралии, Китая, Дании, Франции, Германии, Гонконга, Индии, Италии, Японии, Нидерландов, Сингапура, Швеции, ОАЭ, Великобритании, США.

Один из четырех руководителей, опрошенных PwC, заявили, что их организация внедряет блокчейн или реализуют пилотный проект.

Несмотря на потенциал, которым обладает блокчейн, нормативная неопределенность и недоверие остаются основными препятствиями для более широкого принятия бизнесом технологии.

Результаты опроса показали доминирование развития блокчейна в финансовых услугах, причем почти половина респондентов (46%) считают его ведущим сектором в ближайшей перспективе от трех до пяти лет.

К числу потенциальных направлений на этот же период респонденты отнесли энергетику и коммунальные услуги (14%), здравоохранение (14%) и промышленное производство (12%).

Глядя на ведущие рынки для развития блокчейна во всем мире США (29%) и Китай (18%) воспринимаются как самые продвинутые на данный момент. Однако в течение трех-пяти лет респонденты считают, что центр влияния и активности переместится в Китай (30%), обогнав США (18%).

По мнению авторов отчета, пока нормативные требования будут развиваться в ближайшие годы, крайне важно взаимодействовать с регуляторами, чтобы помочь определить, как должна развиваться окружающая среда.