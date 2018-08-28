Директор по информационным технологиям (CIO) банка JP Morgan Лори Бир на пресс-конференции в Буэнос-Айресе заявила, что "блокчейн заменит существующую технологию через несколько лет, сегодня она только сосуществует с нынешней".
Она уточнила, что сегодня стремятся использовать блокчейн в местах, где нет прямого технологического решения.
Как передает аргентинский портал Cripto247, JP Morgan работает над проектами, связанными с API (интерфейс прикладного программирования) и искусственным интеллектом (AI).
Как отметила Бир, технология блокчейн используется для "упрощения обработки платежей и хранения информации о клиентах, относящейся к политикам KYC и борьбы с отмыванием денег, в том числе при поступлении денег из другого банка. Банк очень серьезно относятся к кибербезопасности своих клиентов".
"В настоящее время темпы внедрения технологий ускоряются. В JP Morgan мы фокусируемся на технологиях искусственного интеллекта для улучшения процессов, связанных с защитой от мошенничества, кибербезопасности, чтобы наши сотрудники могли принимать правильные решения", — отметила Бир.
JP Morgan запустила собственную распределенную платформу под названием Quorum в марте прошлого года, которая работает на Ethereum Blockchain (ETH) и позволяет работать с интеллектуальными контрактами. Банк создал эту платформу с открытым исходным кодом с целью "заставить экосистему расти и возвращать что-то в сообщество [крипто]".
"Мы следуем несколькими путями, мы создали платформу с открытым исходным кодом на Ethereum, существующая технология блокчейн не решила проблему конфиденциальности и масштабируемости, которая нам нужна.
Мы подключены к Hyperledger и Enterprise Ethereum Alliance. что важнее для бизнеса, чем технология, мы стремимся не только к сокращению затрат, но и к возможностям для разработки новых продуктов", — сказала эксперт.
Когда ее спросили о том, что произойдет, если клиент спросит финансового консультанта банка о возможности покупки криптовалют, она пояснила, что банк только "поддерживает все, что регулируется", и что у них есть "специалисты, которые оценивают происходящее", добавив: "Мы стремимся ко всему, что регулируется".
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