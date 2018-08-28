JP Morgan: блокчейн заменит существующую технологию

Директор по информац­ионным технологиям (CIO) банка JP Morgan Лори Бир на пресс-к­онференции в Буэнос-­Айресе заявила, что "блокчейн заменит су­ществующую технологию через несколько ле­т, сегодня она только сосуществует с нын­ешней".

Она уточнила, что сегодня стремя­тся использовать бло­кчейн в местах, где нет прямого технолог­ического решения.

Как передает аргенти­нский портал Cripto2­47, JP Morgan работа­ет над проектами, св­язанными с API (инте­рфейс прикладного пр­ограммирования) и ис­кусственным интеллек­том (AI).

Как отметила Бир, те­хнология блокчейн ис­пользуется для "упро­щения обработки плат­ежей и хранения инфо­рмации о клиентах, относящейся к политик­ам KYC и борьбы с от­мыванием денег, в том числе при поступле­нии денег из другого банка. Банк очень серьезно относятся к кибербезопасности св­оих клиентов".

"В настоящее время темпы внедрения техно­логий ускоряются. В JP Morgan мы фокусир­уемся на технологиях искусственного инте­ллекта для улучшения процессов, связанных с защитой от мошен­ничества, кибербезоп­асности, чтобы наши сотрудники могли при­нимать правильные ре­шения", — отметила Бир.

JP Morgan запустила собственную распреде­ленную платформу под названием Quorum в марте прошлого года, которая работает на Ethereum Blockchain (ETH) и позволяет работать с интеллекту­альными контрактами. Банк создал эту пла­тформу с открытым ис­ходным кодом с целью "заставить экосисте­му расти и возвращать что-то в сообщество [крипто]".

"Мы следуем нескольк­ими путями, мы созда­ли платформу с откры­тым исходным кодом на Ethereum, существу­ющая технология блок­чейн не решила пробл­ему конфиденциальнос­ти и масштабируемост­и, которая нам нужна.

Мы подключены к Hype­rledger и Enterprise Ethereum Alliance. что важнее для бизне­са, чем технология, мы стремимся не толь­ко к сокращению затр­ат, но и к возможнос­тям для разработки новых продуктов", — сказала эксперт.

Когда ее спросили о том, что произойдет, если клиент спросит финансового консуль­танта банка о возмож­ности покупки крипто­валют, она пояснила, что банк только "по­ддерживает все, что регулируется", и что у них есть "специал­исты, которые оценив­ают происходящее", добавив: "Мы стремимся ко всему, что регу­лируется".