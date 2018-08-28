В Израиле могут выпустить криптошекель

Центральный банк и Минфин Израиля рассматривают возможность создания криптовалюты, которая будет поддерживаться государством.

Про криптошекель начали говорить в 2017 года на фоне роста биткоина, но криптовалютный сектор страны постоянно растет и интерес к вопросу введения криптовалюты станы не утихает.

А благодаря большому количеству патентов, поданных на регистрацию в области криптовалют и блокчейна, Израиль занял 10 место в мире в рейтинге по инновациям.

Представители министерства финансов считают, что с помощью национальной криптовалюты можно сократить количество наличных операций в стране, пресечь уклонение от уплаты налогов и отмывание денег.

По экспертным оценкам емкость черного денежного рынка в Израиле составляет 22% от ВВП. Пока в Израиле действуют достаточно высокие налоговые ставки на прибыль от работы с криптовалютами составляет 46% для корпораций и 25% для физических лиц.

По мнению экспертов, такие высокие налоговые ставки мешают развитию криптовалютной индустрии. Большие надежды участники рынка возлагают на проект правовой базы для криптошекеля, которая находится в зоне активного развития израильского законодательства с начала 2018 года.

Кроме того, еще одним ограничением развития могут стать действия израильских налоговых органов, которые, в частности, в июле заключили сделку с местной биржей золота о передаче информации о крупных депозитах, чтобы помочь бороться с делами об уклонении от уплаты налогов и отмыванием денег.

Положительными факторами можно считать действия банка Hapoalim, который реализует совместно с Microsoft Azure проект на базе технологии блокчейна, проект оцифровки своих активов.

Недавно облачная платформа Microsoft Azure представила алгоритм проверки подлинности (PoA) в своем основанном на Ethereum (ETH) блокчейн-продукте.

В феврале Верховный Суд страны запретил банку Leumi закрывать счета клиентов, связанных с криптовалютами, что позволило заинтересованным в работе с криптовалютами компаниям выйти на рынок цифровых активов Израиля.

Симптоматично, что на днях Центр национальной кибербезопасности Ирана подготовил законопроект для выпуска государственной цифровой валюты по поручению президента Ирана Хасана Роухани (Hassan Rouhani).