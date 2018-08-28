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SCAM Worldcore: международное расследование аферы Павла Крымова

Экономика » Криптовалюты

С ростом популярности инвестиций в криптовалюты увеличилось и количество мошеннических ICO. Украинский проект Worldcore под руководством Павла Крымова пополнил ряды SCAM проектов, которые до сих пор еще не ликвидированы и продолжают принимать деньги от вкладчиков.

SCAM Worldcore: международное расследование аферы Павла Крымова. 391329.jpeg

Токены Worldcore (WRC) стали продаваться инвесторам осенью 2017 года, однако, первые информационные вбросы о проекте появились еще в 2015 году. Именно тогда мошенники стали распространять в сети сообщения, о якобы успешной и революционной платежной системе Worldcore. Легенда гласила, что проект готовит выпуск пластиковых карт, позволяющих конвертировать криптовалюту в фиат. Инвесторам обещались быстрый рост стоимости токена, а так же прибыль от несуществующего бизнеса. По заявлению самой команды проекта Worldcore, аферисты смогли привлечь сумму в эквиваленте от 10 до 25 миллионов долларов США. Все эти средства были присвоены соратниками Павла Крымова.

В настоящий момент следствием собраны все доказательства, подтверждающие опасения инвесторов — никакого реального бизнеса, оборотов, пластиковых карт и намерений развития у проекта Worldcore не было и нет. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.190 УК Украины. В подтверждение данной информации публикуем официальный ответ от правоохранительных органов (для сохранения конфиденциальности, реквизиты лица, сделавшего запрос — закрыты):

SCAM Worldcore: международное расследование аферы Павла Крымова.

Текст материала:

"На ваш запрос сообщаю, что следственным управлением ГУ НП в г. Киеве проводится досудебное расследование в уголовном производстве № 12017100000000496 от 05.06.2018 года по факту завладения путем мошенничества средствами физических лиц под предлогом инвестирования в международную компанию "Worldcore", по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.190 УК Украины.

Проведенным досудебным расследованием предварительно установлено, что основателем и руководителем компании "Worldcore" является Насонов Алексей, 28.04.1988 года рождения, гражданин Российской Федерации.

Также досудебным следствием установлено, что к созданию и функционированию компании "Worldcore"имеет отношение Крымов Павел Геннадьевич, 28.12.1975 годарождения, гражданин Украины.

В связи с этим на сегодняшний день досудебным следствием устанавливается список потерпевших, которым нанесен материальный ущерб в результате вышеуказанных мошеннических действий а также причастность средств массовой информации, онлайн ресурсов, интернет-площадок и возможно других физических и юридических лиц причастных к указанной противоправной деятельности."

Арест организатора Worldcore Павла Крымова

Афера Worldcore — далеко не первый мошеннический проект Павла Крымова. За 15 лет преступной деятельности под его руководством создано более 40 афер, самые громкие из которых — Forex Trend, Panteon Finance, Private FX, Questra World и A. G.A.M… Неудивительно, что за свои противозаконные действия махинатор был объявлен в международный розыск.

6 февраля 2018 года Павла Крымова арестовали в московском аэропорту Шереметьево. В настоящий момент мошенник находится в СИЗО-4 города Москвы, а всеми аферами руководит преступная группа Крымова.

Международное расследование по факту мошенничества Worldcore

По заявлению компетентных источников, расследование криптовалютного мошенничества Worldcore ведется под особым контролем и наглядно демонстрирует тот факт, что правоохранительные органы способны защитить интересы граждан на новых финансовых рынках. В связи с тем, что афера Worldcore носит международных характер, в процессе задействованы специальные службы нескольких государств.

Также отмечается, что следствием формируется список всех информационных ресурсов, которые способствуют или способствовали продвижению мошеннической компании Worldcore. Таким образом, любое сотрудничество с проектом Worldcore может привести к блокировкам сайтов и уголовному преследованию их владельцев. Напомним, что в ряде стран реклама финансовых пирамид и мошеннических организаций предполагает не только денежные штрафы, но и наказания в виде лишения свободы.

По последним данным, количество обращений обманутых вкладчиков Worldcore в правоохранительные органы постоянно увеличивается — все больше людей осознают, что стали жертвами мошенника Павла Крымова.

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