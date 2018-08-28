Банки Кореи получили BankSign от Samsung SDS

Samsung SDS представила платформу сертификации на основе блокчейна для банков Южной Кореи. Это - совместный проект Корейской федерацией банков и крупнейшего мирового производителя техники.

Блокчейн-платформа BankSign обеспечивает беспрепятственное "бесшовное" взаимодействие между мобильными системами разных банков, идентификация будет проводиться в какой-то одной и далее передаваться в рамках транзакций как подтвержденная.

Пользователи могут выполнять транзакции в разных приложениях, а верификация в одном из приложений будет проводиться по представленным данным для подтверждения: пароли, отпечатки пальцев или шаблоны для аутентификации.

Представители Samsung заявили агентству Yonhap, что безопасность обеспечивается подключением систем банков к сети обмена данными, а данные сертификации в этой сети будут оставаться действительными в течение трех лет.

Согласно заявлению, эти меры безопасности подкрепляются неизменяемостью блокчейна. В пресс-релизе отмечается:«BankSign - это первое долгожданное применение технологии блокчейна в секторе банковских услуг...

Компания продолжит развитие своих усилий по переходу на цифровые технологии, что будет способствовать повышению конкурентоспособности банков и финансовых институтов». Samsung SDS была создана в 2015 году, в 2017 году выпустила первый продукт - бизнес-платформу Nexledger.

Этот проект в частности стал основой для посроения логистических цепочек по транспортировке свежих продуктов питания морем. Затем была создана цифровая финансовая платформа на технологии блокчейна и искусственном интеллекте - Nexfinance.

Она направлена на автоматизацию отслеживания и интеграции финансовых отчетов от разных финансовых компаний, получения рекомендаций по продукту, требования страхования и управления баллами в бонусных программах.

Впервые информация о платформе BankSign появилась в июне этого года, когда Корейская федерация банков (KFB) озвучила название новой системы. С апреля 2018 года шло непрерывное тестирование новой системы.

Samsung SDS также много работает с правительством Сеула. Так, мэр Сеула Парк Вон-Сун сообщил, что город планирует создать собственную криптовалюту, предварительно названную S-Coin, которая может быть использована в финансируемых городом программах социального обеспечения.

Также компания в конгломерате с тайваньским производителем TSMC разрабатывает чипы интегральных схем (ASIC) для ряда приложений на одном из своих заводов, что позволяет ей максимизировать прибыль от использования всех аспектов блокчейн.