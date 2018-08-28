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Pornhub начал принимать криптовалюту через PumaPay

Экономика » Криптовалюты

Первый в мире по популярности канадский порносайт Pornhub объявил о партнерстве с криптовалютным платежным стартапом PumaPay.

Pornhub начал принимать криптовалюту через PumaPay. 391309.jpeg

Pornhub теперь принимает PumaPay со своим "уникальным" платежным протоколом выплат, который позволит пользователям автоматически оплачивать их подписки, включая PornHub Premium.

PornHub продвигает партнерство с видео на YouTube под названием "Pornhub и PumaPay Save the World". Сообщается, что пользователи Pornhub уже могут оплачивать услуги сайта для взрослых с помощью PumaPay.

Преимуществами новой опции называют возможность автоматических платежей за подписки, использование повторяющихся платежей и оплата каждого использования сервиса.

Этот шаг аналогичен соглашению с критовалютой Verge (XVG), подписанному в апреле. Партнерство с Verge позволяет клиентам оплачивать монету Pornhub Premium и все покупки в рамках продукта.

"Технологическое решение PumaPay, протокол PullPayment, переворачивает механику транзакции задом наперед и позволяет мерчанту "оттягивать" средства с кошелька пользователя", — подчеркнул глава Puma Pay Ев Дрор.

Напомним, принадлежащий Pornhub сервис Tube8 будет платить пользователям криптотокены за просмотр видео для взрослых. Помимо PumaPay крупнейший порносайт также принимает криптовалюты TRON, Verge и ZenCash.

В марте Playboy Enterprises объявила, что будет разрабатывать онлайн-кошелек, который позволит клиентам использовать криптовалюты для оплаты онлайн-материалов компании и включает поддержку VIT.

Однако в начале этого месяца Playboy подал в суд на канадскую фирму Global Blockchain Technologies за то, что она не выполнила сделку, в рамках которой они будут интегрировать платформу блокчейн в веб-сайты Playboy.

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