Первый в мире по популярности канадский порносайт Pornhub объявил о партнерстве с криптовалютным платежным стартапом PumaPay.
Pornhub теперь принимает PumaPay со своим "уникальным" платежным протоколом выплат, который позволит пользователям автоматически оплачивать их подписки, включая PornHub Premium.
PornHub продвигает партнерство с видео на YouTube под названием "Pornhub и PumaPay Save the World". Сообщается, что пользователи Pornhub уже могут оплачивать услуги сайта для взрослых с помощью PumaPay.
Преимуществами новой опции называют возможность автоматических платежей за подписки, использование повторяющихся платежей и оплата каждого использования сервиса.
Этот шаг аналогичен соглашению с критовалютой Verge (XVG), подписанному в апреле. Партнерство с Verge позволяет клиентам оплачивать монету Pornhub Premium и все покупки в рамках продукта.
"Технологическое решение PumaPay, протокол PullPayment, переворачивает механику транзакции задом наперед и позволяет мерчанту "оттягивать" средства с кошелька пользователя", — подчеркнул глава Puma Pay Ев Дрор.
Напомним, принадлежащий Pornhub сервис Tube8 будет платить пользователям криптотокены за просмотр видео для взрослых. Помимо PumaPay крупнейший порносайт также принимает криптовалюты TRON, Verge и ZenCash.
В марте Playboy Enterprises объявила, что будет разрабатывать онлайн-кошелек, который позволит клиентам использовать криптовалюты для оплаты онлайн-материалов компании и включает поддержку VIT.
Однако в начале этого месяца Playboy подал в суд на канадскую фирму Global Blockchain Technologies за то, что она не выполнила сделку, в рамках которой они будут интегрировать платформу блокчейн в веб-сайты Playboy.
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