В Таиланде идет аккредитация компаний для ICO

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда опубликовала данные по заявкам организаций, желающих управлять порталами для первичных предложений токенов (ICO).

Помощник секретаря Тайской комиссии по ценным бумагам Таиланда Праопон Сенанаронг (Praopon Senanarong) сказал Bangkok Insight, что регулирующий орган рассматривает 6 заявок на запуск порталов ICO.

Еще 12 компаний с готовыми порталами рассматривают для себя возможность подачи официальной заявки. Документы будут рассмотрены и, возможно, утверждены до конца года, а в сентябре SEC Таиланда планирует учредить комитет, в который войдут эксперты по ICO и представители SEC, для наблюдения за работой порталов ICO.

Это при том, что еще в феврале этого года Банк Таиланда запретил финансовым организациям королевства проводить любые операции с криптовалютами, инвестировать в криптовалюту и продавать ее, совершать обменные операции и создавать соответствующие платформы для торговли, выдавать кредиты своим клиентам с целью покупки цифровых денег, рекомендовать клиентам использовать криптовалюту в качестве инвестиционного инструмента.

Объясняли это опасениями, что "криптовалюты могут быть использованы в теневой экономике для отмывания денег и финансирования терроризма". На прошлой неделе регулятор Таиланда опубликовал публичное предупреждение о том, что DB Hold Plc запрашивает инвестиции в акции и токены без одобрения Комиссии.

Разъяснения были даны после получения запросов от инвесторов относительно компании, атакже в связи с тем, что компани работала без лицензии от регуляторов страны. Ранее 7 криптовалютных фирм получили разрешение на работу в Таиланде, также криптобиржи и проекты ICO подают заявки на лицензирование в стране. В июле этого года Таиланд представил правила для эмитентов токенов, порталов ICO и инвесторов.

В правилах содержатся требования к порталам и организаторам ICO, а также указывается, кто может инвестировать в токены. Также Центральный банк Таиланда (BOT) разрешил финансовым учреждениям, коммерческим банкам и их дочерним компаниям работать с криптовалютами.

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) опубликовала официальные нормативы для первичных предложений токенов (ICO). В правилах содержатся требования к порталам и организаторам ICO, а также указывается, кто может инвестировать в токены. Генеральный секретарь SEC Рапи Сучаритакул объяснил, что компании, "желающие запустить ICO, должны пройти проверку портала ICO".

То есть сначала данные порталы должны получить одобрение SEC. Платформа, которая планирует функционировать в качестве портала ICO, подает заявку на получение разрешения Комиссии — процесс, на который может уйти до 90 дней.

"После выдачи одобрения порталу SEC начнет рассматривать заявки на выпуск и продажу цифровых токенов", — уточнил он. Организатором портала ICO может быть компания, зарегистрированная в Таиланде, с уставным капиталом не менее 5 миллионов бат (около 150 тысяч USD). Порталы ICO должны осуществлять проверку положения инвесторов, их личность и подверженность рискам.

Комиссия уточняет: "Эмитенты токенов могут принимать баты или криптовалюту, в том числе BTC, BCH, ETH, ETC, LTC, XRP и XLM (Stellar)". SEC также установила правила для инвесторов в ICO, разделив их на четыре основные группы. В первую группу входят институциональные инвесторы.

Вторую группу составляют розничные инвесторы с капиталом не менее 70 миллионов бат (2.1 миллиона долларов) или с инвестициями размером не менее 25 миллионов бат (752 785 долларов). Третья группа включает венчурных капиталистов и частные инвестиционные фирмы. К последней четвертой группе отнесли всех остальных розничных инвесторов, однако их инвестиции лимитируются 300 000 бат ($9 034) на человека и на проект ICO, или не более 70% от общего объема выпускаемых токенов".

Что касается налогообложения, министр финансов страны Аписак Тантиворавонг еще в марте заявил о введении 15% подоходного налога на прибыль от торговли цифровыми токенами и криптовалютой. Кроме того, будет применяться 7% налог на добавленную стоимость, который, однако, не будет взиматься с розничных инвесторов.