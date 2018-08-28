Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В Таиланде идет аккредитация компаний для ICO

Экономика » Криптовалюты

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда опубликовала данные по заявкам организаций, желающих управлять порталами для первичных предложений токенов (ICO).

В Таиланде идет аккредитация компаний для ICO. 391298.jpeg

Помощник секретаря Тайской комиссии по ценным бумагам Таиланда Праопон Сенанаронг (Praopon Senanarong) сказал Bangkok Insight, что регулирующий орган рассматривает 6 заявок на запуск порталов ICO.

Еще 12 компаний с готовыми порталами рассматривают для себя возможность подачи официальной заявки. Документы будут рассмотрены и, возможно, утверждены до конца года, а в сентябре SEC Таиланда планирует учредить комитет, в который войдут эксперты по ICO и представители SEC, для наблюдения за работой порталов ICO.

Это при том, что еще в феврале этого года Банк Таиланда запретил финансовым организациям королевства проводить любые операции с криптовалютами, инвестировать в криптовалюту и продавать ее, совершать обменные операции и создавать соответствующие платформы для торговли, выдавать кредиты своим клиентам с целью покупки цифровых денег, рекомендовать клиентам использовать криптовалюту в качестве инвестиционного инструмента.

Объясняли это опасениями, что "криптовалюты могут быть использованы в теневой экономике для отмывания денег и финансирования терроризма". На прошлой неделе регулятор Таиланда опубликовал публичное предупреждение о том, что DB Hold Plc запрашивает инвестиции в акции и токены без одобрения Комиссии.

Разъяснения были даны после получения запросов от инвесторов относительно компании, атакже в связи с тем, что компани работала без лицензии от регуляторов страны. Ранее 7 криптовалютных фирм получили разрешение на работу в Таиланде, также криптобиржи и проекты ICO подают заявки на лицензирование в стране. В июле этого года Таиланд представил правила для эмитентов токенов, порталов ICO и инвесторов.

В правилах содержатся требования к порталам и организаторам ICO, а также указывается, кто может инвестировать в токены. Также Центральный банк Таиланда (BOT) разрешил финансовым учреждениям, коммерческим банкам и их дочерним компаниям работать с криптовалютами.

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) опубликовала официальные нормативы для первичных предложений токенов (ICO). В правилах содержатся требования к порталам и организаторам ICO, а также указывается, кто может инвестировать в токены. Генеральный секретарь SEC Рапи Сучаритакул объяснил, что компании, "желающие запустить ICO, должны пройти проверку портала ICO".

То есть сначала данные порталы должны получить одобрение SEC. Платформа, которая планирует функционировать в качестве портала ICO, подает заявку на получение разрешения Комиссии — процесс, на который может уйти до 90 дней.

"После выдачи одобрения порталу SEC начнет рассматривать заявки на выпуск и продажу цифровых токенов", — уточнил он. Организатором портала ICO может быть компания, зарегистрированная в Таиланде, с уставным капиталом не менее 5 миллионов бат (около 150 тысяч USD). Порталы ICO должны осуществлять проверку положения инвесторов, их личность и подверженность рискам.

Комиссия уточняет: "Эмитенты токенов могут принимать баты или криптовалюту, в том числе BTC, BCH, ETH, ETC, LTC, XRP и XLM (Stellar)". SEC также установила правила для инвесторов в ICO, разделив их на четыре основные группы. В первую группу входят институциональные инвесторы.

Вторую группу составляют розничные инвесторы с капиталом не менее 70 миллионов бат (2.1 миллиона долларов) или с инвестициями размером не менее 25 миллионов бат (752 785 долларов). Третья группа включает венчурных капиталистов и частные инвестиционные фирмы. К последней четвертой группе отнесли всех остальных розничных инвесторов, однако их инвестиции лимитируются 300 000 бат ($9 034) на человека и на проект ICO, или не более 70% от общего объема выпускаемых токенов".

Что касается налогообложения, министр финансов страны Аписак Тантиворавонг еще в марте заявил о введении 15% подоходного налога на прибыль от торговли цифровыми токенами и криптовалютой. Кроме того, будет применяться 7% налог на добавленную стоимость, который, однако, не будет взиматься с розничных инвесторов.

Сколько стоят крупнейшие майнинговые компании Сколько стоят крупнейшие майнинговые компании

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы биткоин биткоин курс криптовалюты курс биткоина курс криптовалют биткоин +к доллару биржа криптовалют
Обсудить
Актуальная аналитика
Регуляторы
Такой бензин нам не нужен!
Прибалтика
НАТО учится подавлять жителей Латвии
Формула небес
Они не лезут за словом в карман
Новости Все >
Павелецкий обогнал "Сити" по спросу на офисы — КоммерсантЪ
Агутина и Варум "развели навсегда" в соцсетях
РЖД обещает инвестировать в Транссиб и БАМ 696 млрд рублей
В Таиланде идет аккредитация компаний для ICO
Регулятор Индии будет изучать блокчейн и криптовалюты
Житель Уфы выманил 18 млн руб под видом поставки майнинга
Депутат предложил лечить москвичей от депрессии "стахановской" работой
Желтую линию подключили к системе московского метро
После просмотра новостей мужчина искалечил друга
Макрон: Европа не может доверять США, нужна Россия
Читательский топ
Греки: "Усмирить неистовых мигрантов могут только русские туристы!"
В Молдавии начался Майдан: страну заберут Румыния и Запад?
Куда на самом деле пропадал Дмитрий Медведев
СМИ: Южную Украину присоединят по-крымски после ядерной атаки
Социологи выяснили, какие национальности ненавидят россияне
Популярное Комментируемое Выбор читателей
США и Канада
Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства

Скончался Джон Маккейн, американский сенатор от штата Аризона, ему был 81 год. Политика похоронят в Аннаполисе, штат Мэриленд.

Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства
Будет провокация и война? Флот России и США сходится у Сирии
Мир
Будет провокация и война? Флот России и США сходится у Сирии
Происшествия
Греки: "Усмирить неистовых мигрантов могут только русские туристы!"
Европа
В Молдавии начался Майдан: страну заберут Румыния и Запад?
США и Канада
Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства

Скончался Джон Маккейн, американский сенатор от штата Аризона, ему был 81 год. Политика похоронят в Аннаполисе, штат Мэриленд.

Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства
Будет провокация и война? Флот России и США сходится у Сирии
Мир
Будет провокация и война? Флот России и США сходится у Сирии
Происшествия
СМИ: в Европе нашли две тонны кокаина с логотипом "Единой России"
Мир
Киев отметил тысячу дней без российского газа
Южная Азия
Вьетнам требует от Monsanto ответить за химатаки агентом "Оранж"

Ханой желает получить компенсацию от американской фирмы Monsanto. В 1960-1970-е годы она поставляла военным США гербициды.

Вьетнам требует от Monsanto ответить за химатаки агентом "Оранж"
СМИ: в Европе нашли две тонны кокаина с логотипом "Единой России"
Происшествия
СМИ: в Европе нашли две тонны кокаина с логотипом "Единой России"
США и Канада
Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства
Мир
Будет провокация и война? Флот России и США сходится у Сирии
Любовь Степушова Такой бензин нам не нужен! Любовь Степушова Василий Амирджанов НАТО учится подавлять жителей Латвии Василий Амирджанов Соломон Соловьев Они не лезут за словом в карман Соломон Соловьев
Комментарии
Кому нужны круги на полях?
СМИ: Южную Украину присоединят по-крымски после ядерной атаки
Депутат предложил лечить москвичей от депрессии "стахановской" работой
СМИ: Южную Украину присоединят по-крымски после ядерной атаки
Куда на самом деле пропадал Дмитрий Медведев
Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства
Макрон: Европа не может доверять США, нужна Россия
НАТО учится подавлять жителей Латвии
Покайся и заплати: россиян перестанут сажать за репосты
СМИ: Южную Украину присоединят по-крымски после ядерной атаки
Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства
США превратят Сирию в море огня за фальшивую химатаку
Куда на самом деле пропадал Дмитрий Медведев
Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства
США пояснили подготовку к удару по армии России в Сирии
Макрон: Европа не может доверять США, нужна Россия
Депутат предложил лечить москвичей от депрессии "стахановской" работой
Россиянам начнут платить вознаграждение за помощь полиции
Куда на самом деле пропадал Дмитрий Медведев
Германия отменяет "изоляцию" России
Маккейн завещал России санкции
США и Канада
Адвокат Трампа предрек революцию в США

Бывший мэр Нью-Йорка предупредил о грядущем вооруженном восстании как итоге внутриполитической борьбы в США, но маховик склоки не торопится сбавлять обороты.

Адвокат Трампа предрек революцию в США
Маккейн завещал России санкции
США и Канада
Маккейн завещал России санкции
Почему Патрушев незаменим на переговорах с США
США и Канада
Почему Патрушев незаменим на переговорах с США
США пригрозили санкциями всем несогласным
США и Канада
США пригрозили санкциями всем несогласным
Удар SARMAT'ом: госдеп придумал ответ Кремлю
США и Канада
Удар SARMAT'ом: госдеп придумал ответ Кремлю
Как меняется самая русофобская страна Европы
Евросоюз
Как меняется самая русофобская страна Европы
Зачем Украине радикалы и националисты
Украина
Зачем Украине радикалы и националисты
Санкционные игры США могут погубить доллар
Мир
Санкционные игры США могут погубить доллар
Талибы* едут в Москву. Тогда кто бомбит Кабул?
Центр. Азия
Талибы* едут в Москву. Тогда кто бомбит Кабул?
Помощь "Меджлису"* придет по каналу "Стамбул"?
Ближний Восток
Помощь "Меджлису"* придет по каналу "Стамбул"?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ